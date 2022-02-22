CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gülistan Doku'nun ailesi ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gülistan Doku'nun ailesi ile görüştü

AA, Ertuğrul Subaşı - Politika
 - Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gülistan Doku'nun ailesi ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesiyle Mecliste bir araya geldi.

TUNCELİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesiyle Mecliste bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, babası Halit Doku ve ablası Aygül Doku ile Meclisteki makamında görüştü.

Görüşmede, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu da hazır bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gülistan Doku'nun ailesi ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gülistan Doku'nun ailesi ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gülistan Doku'nun ailesi ile görüştü

AA / Ertuğrul Subaşı - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Gülistan Doku, Tunceli, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title