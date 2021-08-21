CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, taziye ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'a taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri İlhan'ın Aşıkpaşa Mahallesi'ndeki baba evini ziyaret etti.

Esme İlhan'ın (75) vefatı dolayısıyla Metin İlhan ve babası Mehmet İlhan ile yakınlarına başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, aile üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Kanser tedavisi gören Esme İlhan, geçen hafta yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı