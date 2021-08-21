CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, taziye ziyaretinde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, taziye ziyaretinde bulundu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'a taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri İlhan'ın Aşıkpaşa Mahallesi'ndeki baba evini ziyaret etti.

Esme İlhan'ın (75) vefatı dolayısıyla Metin İlhan ve babası Mehmet İlhan ile yakınlarına başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, aile üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Kanser tedavisi gören Esme İlhan, geçen hafta yaşamını yitirmişti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, taziye ziyaretinde bulundu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, taziye ziyaretinde bulundu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, taziye ziyaretinde bulundu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, taziye ziyaretinde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Cimilli İbo Yıldız Tilbe Armağan Çağlayan
Spor Marcao Muslera Gervinho Mesut Özil Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, taziye ziyaretinde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 16:07:11. #1.15#

title