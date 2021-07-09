CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Hakkari'de konuştu Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Hakkari'de konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Hakkari'de konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'yi normalleştirmek için kucaklaşmak gerektiğini belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'yi normalleştirmek için kucaklaşmak gerektiğini belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Salıcı, beraberindeki CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, parti meclisi üyeleri Nevaf Bilek ve Devrim Barış Çelik ile "Doğu Masası" programı kapsamında Hakkari'ye geldi.

CHP İl Başkanı Nazım Demir ve partililer tarafından karşılanan Salıcı ve beraberindekiler, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Doğu Masası" programında partiye yeni katılanlara rozet taktı.

Salıcı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaşanan sorunların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle büyüdüğünü savundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin değişmesi gerektiğini belirten Salıcı, "Bu düzeni değiştireceğiz. Sizin, bugün katıldığınız mücadele, mazlum ile zalim arasındaki mücadeledir. Bu mücadeleyi tamamına erdirmek durumundayız. Türkiye'yi yaşamış olduğu bu ağır koşullardan çıkartıp, düzlüğe, normalleşmeye götürmek zorundayız." dedi.

Millet İttifakı kapsamında birçok siyasi bir partinin bir araya geldiğini anlatan Salıcı, şunları kaydetti:

"Normal koşullar altında bir araya gelmeyecek siyasi partiler bir araya geldik. Çünkü Türkiye'de normal olmayan şeyler yaşanıyordu. Türkiye'yi normalleştirmek için bizim birbirimizle kucaklaşmamız, birbirimize sevgi ile davranmamız gerek. Bizim bir arada Hakkarilisi ile Edirnelisi ile bu ülkenin bütün vatandaşları ile yeni bir düzeni kurmamız gerek. Bu ülkeyi içine girdiği cendereden hep birlikte, el birliği ile doğusu, batısı, kuzeyi güneyi ile çıkarmak zorumdayız. Bu ülkenin özgürlüklere, demokrasiye, dayanışmaya ihtiyacı var. En önemlisi Türkiye'nin barışa, huzura, insanının Türk- Kürt diye, Alevi- Sünni diye ayırılmadığı yeni bir döneme ihtiyacımız var. Bu ülkede Kürt sorunu var mı? Evet var. Lafı döndürüp dolaştırmadan söyleyebiliriz, bu ülkede terör de var, terör sorunu da var ve bu ülkede Kürt sorunu var."

"Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü içinde, üniter yapısı içinde, demokratik mekanizmaları kullanarak, demokrasiyi ilke edinerek Kürt sorunun çözmemiz gerekiyor." diyen Salıcı, şöyle devam etti:

"Bizim ne senin konuştuğun dille, ne senin inancınla, ne senin değerlerinle sorunumuz var. Senin değerlerin bizim değerlerimiz, senin değerlerin Türkiye'nin değerleri. Bunu böyle anlayıp böyle çözmemiz gerekiyor. Devletin baskıcı olmadığı, vatandaşına tepeden bakmadığı, vatandaşına emir verip zorlamadığı ama vatandaşına hizmet ettiği bir devlete ihtiyaç var. CHP'ye katılım gösteriyorsunuz. Türkiye'nin sorunlarının farkındasınız. Bundan sonra bu iktidarın bu sorunları çözme kapasitesinin olmadığını da görüyorsunuz. Bu iktidarın hikayesi bitti. Şimdi Türkiye'nin geleceği yani yeni iktidarını kurulacak. İlk seçimlerde bu tescil edilecektir."

CHP heyeti daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Hakkari'de konuştu Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Hakkari'de konuştu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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