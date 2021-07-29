CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'tan aşı çağrısı Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'tan aşı çağrısı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'tan aşı çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aşının önemine dikkati çekerek, "Lütfen aşınızı olun. Sadece kendiniz için değil, sevdikleriniz için de lütfen aşı olun diyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aşının önemine dikkati çekerek, "Lütfen aşınızı olun. Sadece kendiniz için değil, sevdikleriniz için de lütfen aşı olun diyoruz." çağrısında bulundu.

Öztunç, partisinin Elbistan İlçe Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, vefat eden eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in eşi Nermin Güneş ile CHP 22. ve 23'ncü dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat'ı rahmetle andıklarını söyledi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşının önemine vurgu yapan Öztunç, şöyle konuştu.

"Aşı önemli, aşılanma önemli. Bir kere daha CHP olarak yurttaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz; lütfen aşınızı olun. Sadece kendiniz için değil, sevdikleriniz için de lütfen aşı olun diyoruz. Aşı önemli, birileri aşı konusunda belki yanlış bilgiler veriyordur ama lütfen kendinizi korumak için, sevdiklerinizi korumak için, insanları korumak için aşı olun. Bir kere daha aşı çağrısında bulunuyoruz yurttaşlarımıza."

Hükümetin artık sadece aşı kampanyaları yapmakla kalmayıp ciddi politikalar da üretmesi gerektiğini ifade eden Öztunç, bu kapsamda CHP olarak destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Öztunç, aşı konusunda TBMM'ye herhangi bir öneri gelmesi durumunda hükümeti destekleyeceklerini belirterek, "Biz CHP olarak aşı konusunda hükümeti destekleyeceğiz. Aşı konusunda gelecek her öneriye destek vereceğimizi peşinen buradan ifade ediyorum." diye konuştu.

Farklı bölgelerde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili üzüntüsünü de dile getiren Öztunç, Türk Hava Kurumuna ait 11 yangın söndürme uçağının kullanılmadığını ve hangarlarda çürümeye terk edildiğini ileri sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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