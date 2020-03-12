CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı her türlü tedbirin arkasında...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın açıklaması TBMM - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, basın mensuplarına açıklama yaptı.
12.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:52
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın açıklaması TBMM - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, basın mensuplarına açıklama yaptı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu: CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı her türlü tedbirin arkasında...