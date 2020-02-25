: CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Mecliste soruları yanıtladı

25.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:30

CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Yıldırım Kaya, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Veli Ağbaba, eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin, "partisinin il kongrelerine genelde tek adayla gitmesi" yönündeki eleştirisine ilişkin soru üzerine, CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde önemli bir başarı elde ettiğini söyledi.

Ağbaba, "Tek aday olarak seçime girmesinden başka doğal bir şey yok. Türkiye'nin şu ana kadar yetiştirmiş olduğu en demokrat, parti içi demokrasi sağlayan bir insan sayacaksak en başta Kemal Kılıçdaroğlu'nu sayarız. Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde birçok arkadaşımız konuşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yere getirdiği arkadaşlarımız da Kılıçdaroğlu'nu rahatça eleştirebiliyor. Bu da parti içi demokrasinin en önemli göstergesi." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, HDP Kongresi üzerinden eleştirileri olduğu hatırlatılarak görüşü sorulan Ağbaba, "Biz, demokrasi ittifakını savunuyoruz en başından beri. Demokrasi ittifakını, demokrasiyi savunan herkesle bir arada olmaya hazırız. Gizlediğimiz, sakladığımız hiçbir şey yok." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da HDP'nin yasalara göre kurulmuş ve 6 milyonun üzerinde oy almış bir parti olduğunu söyledi.

Böye bir partiye sürekli saldırılarak Türkiye'de birlik beraberlik sağlanamayacağını ileri süren Kaya, şöyle konuştu:

"15 Temmuz gecesini hiç kimse unutmasın. MHP'lisiyle, AK Partilisiyle, HDP'lisiyle CHP'lisiyle bu parlamento çatısı altında biz hain darbe girişimine karşı birlikte direndik ve birlikte deklerasyon yayınladık. Kürtler üzerinden siyaset yapmayı bir kenara bıraksınlar. Kardeşlik ve birlik Türkiye'nin ihtiyacıdır. Cumhuriyet, ancak birlikte savunulabilir. Biz birliği savunuyoruz, onlar ayrışmayı savunuyorlar."

Kaya, Muharrem İnce'nin eleştirilerinin hatırlatılması üzerine de "Bizim hiçbir kongremizde tek aday dayatması olmadı. Tek aday çıkan yerlerimiz oldu, çoklu aday çıkan il örgütümüz oldu." dedi.

Genel Başkan ya da parti yönetiminin "tek aday" çağrısı bulunmadığını belirten Kaya, büyük kurultaylarında aday olmak isteyenlerin de önünün açık olduğunu kaydetti.

"Muharrem İnce de partinin adaylıklar konusunda engel çıkarmadığını yaşadığı için biliyor, kamuoyu da biliyor." diyen Kaya, CHP'nin AK Parti'ye değil, Atatürk'e, İsmet İnönü'ye, Bülent Ecevit'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne benzediğini söyledi.

Kaynak: AA

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