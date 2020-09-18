CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek'ten Enis Berberoğlu kararı değerlendirmesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu kararına ilişkin, "Geç de olsa 17 Eylül tarihinde Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle bu adaletsizliğe 'dur' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu kararına ilişkin, "Geç de olsa 17 Eylül tarihinde Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle bu adaletsizliğe 'dur' dedi." ifadesini kullandı.

Erkek, partisinin Çanakkale İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Enis Berberoğlu'nun, bireysel başvurusunda, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararı verdiğini hatırlattı.

Enis Berberoğlu'nun büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya kaldığını savunan Erkek, "Geç de olsa 17 Eylül'de Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle bu adaletsizliğe 'dur' dedi." şeklinde konuştu.

Yaşanan süreci anlatan Erkek, Berberoğlu'nun avukatlarının bu süreçte Anayasa Mahkemesine başvurup bu konuda hak ihlalleri bulunduğunu ve Anayasa'nın çiğnendiğini belirttiklerini dile getirdi.

Erkek, Anayasa Mahkemesinin yaptığı incelemede, dün itibarıyla bir hak ihlali yapıldığına karar verdiğini anımsatarak kararın, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından meclis genel kurulunda okunacağını ve Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşmemiş sayılmasına karar verileceğini kaydetti.

Kaynak: AA