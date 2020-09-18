CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek'ten Enis Berberoğlu kararı değerlendirmesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek'ten Enis Berberoğlu kararı değerlendirmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu kararına ilişkin, "Geç de olsa 17 Eylül tarihinde Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle bu adaletsizliğe 'dur' dedi.

18.09.2020 12:51 | Son Güncelleme: 18.09.2020 13:27

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu kararına ilişkin, "Geç de olsa 17 Eylül tarihinde Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle bu adaletsizliğe 'dur' dedi." ifadesini kullandı.

Erkek, partisinin Çanakkale İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Enis Berberoğlu'nun, bireysel başvurusunda, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararı verdiğini hatırlattı.

Enis Berberoğlu'nun büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya kaldığını savunan Erkek, "Geç de olsa 17 Eylül'de Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle bu adaletsizliğe 'dur' dedi." şeklinde konuştu.

Yaşanan süreci anlatan Erkek, Berberoğlu'nun avukatlarının bu süreçte Anayasa Mahkemesine başvurup bu konuda hak ihlalleri bulunduğunu ve Anayasa'nın çiğnendiğini belirttiklerini dile getirdi.

Erkek, Anayasa Mahkemesinin yaptığı incelemede, dün itibarıyla bir hak ihlali yapıldığına karar verdiğini anımsatarak kararın, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından meclis genel kurulunda okunacağını ve Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşmemiş sayılmasına karar verileceğini kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek'ten Enis Berberoğlu kararı değerlendirmesi

Kaynak: AA

AA Editörü - Burak Akay
Burak Akay
AA Editörü

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halil Sezai Demet Akalın Okan Bayülgen Aytaç Ağırlar
Spor Falcao Sörloth Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Josef De Souza
Daha Fazla Uefa Karar Avrupa Otomobil
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek'ten Enis Berberoğlu kararı değerlendirmesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 13:27:18. #1.15#
title