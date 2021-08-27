CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan "elektrik faturaları şeffaf olsun" çağrısı Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan "elektrik faturaları şeffaf olsun" çağrısı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan 'elektrik faturaları şeffaf olsun' çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Adil Bedirhan Yücel - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, vatandaşların ödedikleri elektrik faturasındaki her ayrıntıyı bilme hakkı olduğunu kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, vatandaşların ödedikleri elektrik faturasındaki her ayrıntıyı bilme hakkı olduğunu kaydetti.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de elektrik faturalarının son bir yılda yaklaşık yüzde 30 oranında arttığını belirtti. Vatandaşların özellikle 1 Temmuz'da yapılan yüzde 15 oranındaki zammın ardından gelen faturalara tepki gösterdiğini savunan Akın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vatandaş yalnızca kullandığı elektriğin bedelini değil, enerji şirketlerine dağıtım bedelini ve desteklerden oluşan bedelleri de ödüyor. Faturaların yaklaşık yüzde 30'u dağıtım bedeli, yaklaşık yüzde 25'i ise şirketlere verilen desteklere gidiyor. Vatandaştan elektrik faturalarında ne ödediği gizleniyor."

Akın, elektrik faturalarına yansıyan dağıtım bedeli ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) desteği gibi vatandaştan alınan bedellerin faturalarda gösterilmediğini belirterek, "Vatandaşın ödediği faturadaki her ayrıntıyı bilmeye hakkı var." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adil Bedirhan Yücel

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan "elektrik faturaları şeffaf olsun" çağrısı Açıklaması - Haberler
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