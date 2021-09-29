CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'nın acı günü

MALATYA (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın annesi Elif Ağbaba, Malatya'da kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın annesi 87 yaşındaki Elif Ağbaba, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı uzun süredir özel bir hastanede tedavi görüyordu. Elif Ağbaba, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Elif Ağbaba için bugün Malatya Şehir Mezarlığında cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Malatya Vali Vekili Mustafa Şahin, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP milletvekilleri, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, STK temsilcileri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazında Elif Ağbaba'nın eşi Hüseyin Ağbaba zor anlar yaşadı. Kılınan cenaze namazının ardından Elif Ağbaba, aile mezarlığına defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı. - MALATYA