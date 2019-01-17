CHP Gaziantep İl Başkanlığında Görev Değişimi

CHP Genel Merkezi tarafından görevinden alınan eski İl Başkanı Hayri Sucu görevini yeni İl Başkanı Melih Meriç'e devretti.

Parti binasında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Sucu, antidemokratik şekilde kendisinin ve yönetiminin görevden alındığını söyledi.

Her zaman partiye hizmet ettiğini ve asla ihanet etmediğini anlatan Sucu, kendisine bundan sonra verilecek görevi yerine getirmek için mücadele edeceğini aktardı.

Meriç ise kendisine bu görevi veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

Yönetim ve halkla her zaman iç içe olacağını dile getiren Meriç, kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.

Törene CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA