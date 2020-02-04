CHP Gaziantep İl Başkanı Lütfü Demir basın mensuplarıyla buluştu

04.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:36

CHP Gaziantep İl Başkanı Lütfü Demir, gazetecilerle bir araya geldi.

Demir, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, İdlib'te şehit düşen askerler ile Elazığ ve Malatya'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi.

Avrupa Parlamentosunda (AP) Yunan milletvekili Ioannis Lagos'ın Türk bayrağını yırtmasına tepkisini dile getiren Demir, bu kişinin hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

CHP olarak kentte en iyisini yapmaya çalışacaklarını ifade eden Demir, tek amaçlarının yaşanan sorunları kamuoyuyla paylaşarak çözüm üretmek olduğunu vurguladı.

Demir, kentle ilgili yaptıkları çalışmaları anlatarak, yerelde ve genelde iktidar olmak istediklerini kaydetti.

Demir ayrıca, görev süresi dolmadan başkanlığı bırakmayacağını ve her zaman ön seçimi savunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA