CHP Esnaf Masası heyeti Niğde'de temaslarda bulundu
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CHP Esnaf Masası heyeti Niğde'de temaslarda bulundu

CHP Esnaf Masası heyeti Niğde'de temaslarda bulundu
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki Esnaf Masası heyeti, Niğde'de temaslarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki Esnaf Masası heyeti, Niğde'de temaslarda bulundu.

Ağbaba ve beraberindekiler, Ulukışla ilçesinde parti teşkilatını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Heyet daha sonra Beyağıl, Darboğaz ve Porsuk köylerini gezerek çiftçilerle görüştü.

Çiftlik ilçesine geçen Ağbaba ve beraberindekiler, ilçe teşkilatını ve esnafı gezerek sorunları dinledi.

Kula, Kitreli ve Şeyhler köyünde vatandaşlarla görüşen Ağbaba, Divarlı beldesinde gazi uzman çavuşlar Sezer Avcı ve Muhammet Coşkun'u ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ağbaba, Kula köyündeki ziyarette vatandaşlarla sohbetinde, iktidar olduklarında fakir fukara arasında ayrım yapmayacaklarını belirterek, "Bizim ülkemizde tarım, çiftçi, vebalı gibi gösterildi. İlkokula başladığımız zaman sosyal bilgiler dersinde denirdi ki 'Dünyada kendisine yeten 7 ülkeden biri Türkiye'. Arpası, buğdayı, fasulyesi, pancarı, mercimeği... İthalat yapmayan bir ülkeyken şimdi durumumuz, 136 ülkeden ithal etmediğimiz ürün yok. Patatesi, mısırı, soğanı, sarımsağı, samanı ithal ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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