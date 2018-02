CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu Açıklaması

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye'de 25'i bulan şeker fabrikasının, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen "torba tasarı" ile satılmasının planlandığını belirtti.

Gaytancıoğlu, düzenlediği basın toplantısında, ülke gündeminin çok yoğun olduğunu, ancak Türkiye'nin gerçek gündeminde atanamayan öğretmenler, hastanelerde randevu almak için sıra bekleyen vatandaşlar, terör, yoksulluk, işsizlik, alın terinin karşılığını alamayan 15 milyon çiftçi bulunduğunu söyledi.

AK Parti'nin Türkiye'yi yönetemediğini iddia eden Gaytancıoğlu, "Daha önce yanlış özelleştirmelerle birçok varlığımızı satmıştık. Sıra eldeki yeni varlıklara geldi." dedi.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmek istendiğini savunan Gaytancıoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen "torba tasarı" ile Özelleştirme Kanunu'na ek yapıldığını, özelleştirmenin tanımının değiştirildiğini vurguladı.

Et Balık Kurumunun özelleştirilmesinin yanlış olduğunu daha önce söylediklerini ifade eden Gaytancıoğlu, "Şimdi onun yerine Et ve Süt Kurumu var ama ne ete ne süte müdahale edemiyor. Üstelik Türkiye et ithalatı yapıyor." diye konuştu.

Okan Gaytancıoğlu, Tekel özelleştirmesini de eleştirdi ve bu özelleştirme ile devletin zarara uğratıldığını ileri sürdü.

Başta Alpullu, Uşak, Turhal ve Kütahya'da olmak üzere sayıları 25'i bulan şeker fabrikalarının "torba tasarı" ile satılmasının planlandığını belirten Gaytancıoğlu, "Satış yönteminin ne olacağını bilmiyoruz ama çok çabuk satılacağı söyleniyor. Başbakan, o illerin milletvekillerini çağırmış ve 'o fabrikaları satacağız' demiş." ifadesini kullandı.

Gaytancıoğlu, şeker fabrikalarının satılmasını kabul etmediklerini, bu konunun taraflarla bir araya gelinerek yeniden ele alınması gerektiğini savundu.