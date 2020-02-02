CHP Didim Kadın Kollarında mevcut Başkan Kurt güven tazeledi

02.02.2020 18:49 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:54

CHP Didim İlçe Kadın Kolları seçiminde mevcut Başkan Arzu Kurt'un aday olduğu seçimler tek liste ile yapıldı.



CHP Didim İlçe Kadın Kollarının seçimi yapıldı. Belediye Düğün salonunda yapılan kongreye CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Didim Belediye başkan yardımcıları Arzu Kurt ve Zeynel Şener ile millet ittifakı meclis üyeleri, CHP ilçe yöneticileri ile kadın kolları üyeleri katıldı.



Kongrenin divan başkanlığını CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir yaparken, kongre saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.



Konuşmaların ardından yerel seçimler sonrasında yoğun işleri nedeniyle görevinden ayrılan CHP Didim İlçe Kadın Kolları eski Başkanı Figen Çakmakgil'e İlçe Başkanı Koçak tarafından teşekkür plaketi verilirken, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir'de çiçek vererek Çakmakgil'e teşekkür etti.



Ardından konuşan CHP Didim İlçe Kadın Kolları Başkanı Arzu Kurt, eski başkan Figen Çakmagil'in görevini bırakmasının ardından yaklaşık 5 aydır görevi sürdürdüğünü kaydederek, 18 yaşından beri CHP'nin içerisinde olduğunu belirtti. 2012 yılında Didim'e yerleştiğini kaydeden Kurt, kadınların gücünü ve önemini alanlarda gösterdiklerini dile getirdi. Ardından seçimlere geçildi.



Tek liste ile yapılan seçimlerde Arzu Kurt başkanlığındaki Didim CHP'nin kadın kolları yönetiminde şu isimler yer aldı; Saliha Aygün, Sultan Bulut, Sibel Demir, Hülya Dedeoğlu, Gülcan Doğan, Vicdan İnanç, Hatice Kılınç, Üslen Kaya, Iraz Tarımer ve Songül Yıldırım. - AYDIN

Kaynak: İHA