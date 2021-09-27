CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel
CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu (29), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

DENİZLİ (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu (29), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

CHP Denizli İl Başkanlığı tarafından 23 Eylül'de Honaz ilçesinde düzenlenen danışma kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 'makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanları elini kırmakla' tehdit ettiği ileri sürülen CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Odabaşıoğlu'nun, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan mücadelenin yıl dönümü dolayısıyla Aliyev'e...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan mücadelenin yıl dönümü dolayısıyla Aliyev'e...

 CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'ndan skandal sözler: Makamına Erdoğan'ın resmini asanın kafasını kırarız

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'ndan skandal sözler: Makamına Erdoğan'ın resmini asanın kafasını kırarız
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Tarkan Şevval Şahin Burak Yamantürk
Spor Mario Balotelli Mustafa Denizli Stefan Kuntz Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Ziya Selçuk Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 19:25:04. #1.12#