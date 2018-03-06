CHP'den Vatan Partisi'ne Ziyaret

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İttifaka katılan ve yüzde 1 oy alan bir parti, Meclis'te temsil edilirken, ittifak yapmayan ama yüzde 9,99 oy alan bir partinin parlamento dışında kaldığı bir durum, anayasanın eşitlik ilkesine temelden aykırıdır." dedi.

Özel, beraberindeki genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek ve Lale Karabıyık ile Vatan Partisi'ni ziyaret etti.

CHP heyetini Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Genel Başkan Yardımcıları Tülin Oygür, Hasan Korkmazcan, Mehmet Cengiz ve Nusret Senem karşıladı.

Görüşme sonrasında açıklama yapan Özel, CHP olarak toplam 8 partiyi ziyaret ettiklerini ve parti ziyaretlerini tamamladıklarını söyledi.

Özel, Vatan Partisi ile görüşmenin, Seçim Kanunu'na yönelik ortak eleştirilerin karşılıklı teyidi ve tam mutabakat şeklinde gerçekleştiğini belirterek, şunları söyledi:

"Hangi partiden olursa olsun, hangi siyasi görüşten olursa olsun, tüm seçmenlerin oy vermeye giderken umudu, ülkeleri için en doğru kararı vermek, yaptıkları tercihin sayım aşamasında birleştirme tutanaklarına seçim sonucunu aynen yansıması ve parlamento oluştuğunda da seçmenlerin siyasi tercihlerini parlamentoya tam yansıması yönündedir. Bugün, darbe anayasasının ürünü olan daha sonraki hükümet döneminde de korunmuş ve bu yüzde 10'luk barajı kaldırma vaadini esas vaat olarak getirmiş ama 16 yılın sonunda ona sarılmış bir hükümetin yarattığı temsilde adaletsizlikle karşı karşıyayız."

Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatlarıyla seçim barajının yüzde 0'a indirilmesi ve tüm siyasi partilerin ayrım yapılmaksızın Meclis'te yer alabilmelerine ilişkin tekliflerini Vatan Partisi ile paylaştıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En son 7 Haziran'da Saadet Partisi ile Büyük Birlik Partisi'nin ittifak talebine olumsuz yanıt veren iktidar partisinin bugün ittifakla ilgili yaklaşımını seçim barajının aşılması ile ilgili bir yaklaşım değil, yüzde 50+1'in ve yüzde 10'un ittifakı yapacak kendileri açısından aşılmasını ama ittifak yapmayan partiler açısından yüzde 10'luk barajın korunmasını son derece tehlikeli ve adaletsiz buluyoruz. İttifaka katılan ve yüzde 1 oy alan bir parti, Meclis'te temsil edilirken, ittifak yapmayan ama yüzde 9,99 oy alan bir partinin parlamento dışında kaldığı bir durum anayasanın eşitlik ilkesine temelden aykırıdır."

Özel, yarın yapacakları MYK toplantısından sonra taleplerini, yasa Meclisten geçmeden önce ileteceklerini aktardı.

"Yüzde 10 barajının kesinlikle kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz"

Utku Reyhan da ittifakları düzenleyen kanun teklifi ile ilgili görüşlerini CHP heyetine ilettiklerini söyledi.

Türkiye'de seçim geleneğinin çok köklü olduğunu, buna gölge düşürecek, şüphe uyandıracak, seçimlerde şaibe yaratacak, şeffaflığı engelleyecek her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini ifade eden Reyhan, şöyle konuştu:

"Temsilde adaletin sağlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüzde 10 barajının kesinlikle kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü yönetimde istikrar ilkesi son anayasa değişikliği ile zaten sağlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, bu açıdan yönetimde istikrarı sağlayan bir sistemdir. Şimdi sorun temsilde adaletin sağlanmasıdır."