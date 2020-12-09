CHP'den Muharrem İnce açıklaması: Parti kurmak herkesin en doğal hakkı

Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağını açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulunan CHP'li Engin Altay, parti kurmanın herkesin en doğal hakkı olduğunu söyledi ve başarılar diledi. Muharrem İnce, daha önce parti kuracağını açıklamış ve partisinin isminin de hemen hemen belli olduğunu söylemişti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İNCE'YE BAŞARI DİLEDİ

Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağına yönelik açıklamasının sorulması üzerine Altay, parti kurmanın herkesin en doğal hakkı olduğunu belirterek, başarılar diledi.

"KILIÇDAROĞLU, CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN ARANAN LİYAKATA SAHİP"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmeleri sırasında, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" ifadeleri ve adaylığa Millet İttifakı ile karar verileceğine dair sözleriyle ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Demirel'in, 'Siyasette 24 saat uzundur' sözü vardır. Normal şartlarda seçim 2023'te. Kişisel olarak 2021'de Türkiye'nin bir seçimle yüz yüze geleceği kanaatini taşıyorum. CHP, son seçimlere Millet İttifakı ile girmiştir. Cumhurbaşkanı seçimi noktasında o gün geldiğinde konuşulur. Partimizin Sayın Genel Başkanı'nın, cumhurbaşkanlığı göreviyle ilgili aranan bütün ehliyete, liyakata, vasıflara, donanıma, bilgiye, birikime, namusa, edebe, ahlaka sahip olduğuna CHP'nin 138 milletvekili adına kefiliz. Hiç tereddüt yok. Sayın Genel Başkanımızın siyasetteki nezaketi bilinen bir özelliğidir. Millet İttifakı'nı oluşturan diğer partilerle istişare yapmadan Sayın Genel Başkanımızın bir adaylığı görülmemektedir. Kendisinin de benzer açıklaması vardır. CHP, zamanı geldiğinde, Millet İttifakı ile danışarak adayını TBMM Grubu olarak ilan edecektir."

MUHARREM İNCE, PARTİ KURACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

CHP'den ayrılmayan ancak Memleket Hareketi adı altında Türkiye'yi dolaşan Muharrem İnce'den yeni parti açıklaması yapmış, şu ifadeleri kullanmıştı: "Partimizin ismi hemen hemen belli. Tek başımıza 50+1 alacağız. CHP'den görüştüğüm isimler var, gelecekler, inanıyorum."