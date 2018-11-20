CHP'den İhraç Edilen Yılmaz: "Bir Disiplin Sürecini Yönetemeyen İnsanların Ülkeyi Nasıl...

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ihraç edilen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Bir disiplin sürecini yönetemeyen insanların ülkeyi nasıl yöneteceğini halkın vicdanına bırakıyorum" dedi.

CHP'den ihraç edilen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Grup Disiplin Kurulu kararını değerlendirmek için TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kararı vefasızlık olarak nitelendiren Yılmaz, bunu hak, hukuk, adalet arayışında olan bir partinin adaletsizliği olarak gördüğünü ifade etti. Yılmaz, "Böyle sudan bir gerekçeyle parti dışına itilmem her şeyden önce vicdanları karartmıştır. Bunun elbette siyasi muhakemesi yapılacaktır. Toplum bunu değerlendirecektir. Bana gelen ilk soruşturmada yanlış maddelere, eski tüzükte yer alan yanlışlı maddelere yer verilmemişti. O karar alelacele hazırlanmıştı, ki daha bunu hazırlayanlar soruşturmanın nasıl hazırlanacağını unutmuşlar. Daha sonra gelen ikinci soruşturmada yanlış yapıldığını söylüyorlar, düzeltmek istiyorlar, tekrar yanlış yapıyorlar. Bir disiplin sürecini yönetemeyen insanların ülkeyi nasıl yöneteceğini halkın vicdanına bırakıyorum" dedi.

Siyasi ve hukuki mücadelesinin devam edeceğini söyleyen Yılmaz, "Hiç kimseye kırgınlığım yok, hiç kimseye kırılmış değilim. Bu mücadelenin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bağımsız milletvekili olarak devam edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi tabanı bu konuda yönetim gibi düşünmüyor. Bunu aldığımız tepkilerden, desteklerden net bir şekilde anlamış bulunuyoruz. Bundan sonra daha çok her konuyu gündeme getireceğim. Parti disiplini diye bir milletvekiline zincir vurulması, bir şekilde kenara itilmesi milletin vicdanını kanatmıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA