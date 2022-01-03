CHP'den Abdulkadir Selvi'nin MEB iddiasına yanıt: Derhal elindeki belgeleri açıklamaya davet ediyoruz

Chp'den Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin, KPSS'deki sözlü mülakatlar hakkında randevu alamadığını söyleyerek Milli Eğitim Bakanlığı'na giden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumasının kapıya zincir takılmasını talep ettiği iddiasına yanıt geldi.

"HAYATA GEÇİRİLEN UYGULAMALAR, KENDİLERİNİN DAHİ SAVUNAMAYACAĞI BİR NOKTAYA GELDİ"

Söz konusu iddia için, "Uzun süre önce dalınan hülyanın ürünüdür" denilen açıklamada, "Görülmektedir ki, hayata geçirilen akla ziyan uygulamalar, kendilerinin dahi savunamayacağı bir noktaya gelmiştir" ifadeleri kullanıldı; Selvi, elinde olduğunu ileri sürdüğü belgeleri açıklamaya davet edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi İletişim Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Hürriyet Gazetesi yazarı Sn. Abdülkadir Selvi, 03 Ocak 2022 tarihli köşe yazısında, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı açıklamaya ilişkin bazı hayal ürünü iddialarda bulunmuştur. Öncelikle Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'den, 29 Aralık 2021 günü saat 10.51'de randevu talebinde bulunulmuş, aynı gün saat 23.00'e kadar hiçbir geri dönüş yapılmaması üzerine, 30 Aralık 2021 günü saat 13.00'te basın açıklaması yapılmıştır. Dolayısıyla açıklama, randevu talebinden yaklaşık 27 saat sonra gerçekleştirilmiştir.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi.

"SN. SELVİ'Yİ ELİNDEKİ BELGEYİ MİLLETİMİZLE PAYLAŞMAYA DAVET EDİYORUZ"

Ayrıca, söz konusu köşe yazısında yer alan, Milli Eğitim Bakanlığı kapısına zincir ve kilit takılması talimatının, Sayın Genel Başkanımızın koruma polisi tarafından verildiği iddiası da tahmin edileceği gibi, uzun süre önce dalınan hülyanın ürünüdür. Görülmektedir ki, hayata geçirilen akla ziyan uygulamalar, kendilerinin dahi savunamayacağı bir noktaya gelmiştir. 'Elimde belge olmadan konuşmam' diyen Sn. Selvi'yi, bu belgeyi derhal milletimizle paylaşmaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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