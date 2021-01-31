CHP'li ismin iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi: Ana muhalefeti kaybedebiliriz
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CHP'li ismin iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

31.01.2021 09:18 | Son Güncelleme: 31.01.2021 09:24

CHP'den 3 vekilin istifa etmesi Ankara kulislerini hareketlendirirken, söz konusu istifalar sonrası dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. CHP eski MYK üyesi Şahin Mengü, istifalarla ilgili yaptığı değerlendirmede muhalif tabanda bir tepkinin olabileceğini belirterek "Benim korkum İYİ Parti'ye oy verebilirler. Biz ana muhalefeti kaybedebiliriz" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti içindeki bazı konuları yazdıkları mektupla eleştiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel, Meclis'te düzenledikleri basın toplantısıyla istifa etti.

CHP'Lİ MENGÜ İSTİFALARI DEĞERLENDİRDİ

Söz konusu gelişme Ankara kulislerini hareketlendirirken, CHP eski MYK üyesi Şahin Mengü'den 3 milletvekilinin istifa etmesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

CHP'deki istifalarla ilgili dikkat çeken iddia: Biz ana muhalefeti kaybedebiliriz
Şahin Mengü

MENGÜ: MEMLEKET HAREKETİ'Nİ SAMİMİ BULMUYORUM

Sözcü Gazetesi'den İsmail Saymaz'a değerlendirmelerde bulunan Şahin, Muharrem İnce'nin başlattığı ve partileşmek için son hazırlıklarını sürdüren Memleket Hareketi'ni hiç samimi bulmadığını belirtti.

MENGÜ'DEN İNCE İÇİN YÜZDE 1 İDDİASI

CHP içinde İnce'ye katılacaklarının sayısının yüzde 1'in altında olacağını iddia eden Mengü, söz konusu istifalarla ilgili önemli bir iddiayı gündeme getirdi.

"İYİ PARTİ'YE OY VEREBİLİRLER"

CHP tabanında ya da muhalif kesimde partiye bir tepki olarak sandığa gidilmeyebileceğini söyleyen Mengü "Benim korkum İYİ Parti'ye oy verebilirler. Biz ana muhalefeti kaybedebiliriz." ifadelerini kullandı.

CHP'li ismin iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

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