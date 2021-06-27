CHP'de yeni parti içi muhalefet dalgası! Eleştirileri sıralayıp pazartesi toplanma kararı aldılar

CHP'de, İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in Türkiye İşçi Partisi'ne geçmesinin ardından başlayan tartışmalar devam ediyor. Son olarak CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, partinin sola yeteri kadar hitap etmediğini belirterek, bu düşüncedeki insanların pazartesi günü bir toplantı yapacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifalar yaşanmaya devam ediyor. Daha önce 3 milletvekilinin partiden istifa ederek, Memleket Partisi'ne geçmesinin ardından son olarak da CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne geçtiğini açıkladı. Kadıgil'in ardından iki milletvekilinin daha partiden istifa edeceği iddia edildi. Ancak istifa için adı geçen 2 milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve Ali Şeker, iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi.

Oda TV'den Uğurcan Biçer'e açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, mücadelelerine CHP içerisinde devam edeceklerini ancak CHP'nin yeteri kadar sol düşünceye hitap etmediğini belirterek, "Benim Türkiye İşçi Partisi'ne geçeceğim yönündeki söylentiler doğru değil. Parti içinde partimizin ilkeleri doğrultusunda daha solda bir siyaset yapması için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da mücadele edeceğiz" dedi.

"MERKEZ SAĞDA SİYASETİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Pazartesi günü parti içindeki sol muhalif yapıların bir araya geleceği bir toplantı yapacaklarını kaydeden Şeker, "Partimizin merkez sağ üzerinden siyaset yapmasını doğru bulmuyoruz. Partinin sağın bunca yıkımının karşısında gerçek sol bir iktidarın alternatifi olduğunu dillendirmek istiyoruz. 70 yıldır sağ iktidarlar ülkeyi yağma talan borç batağına sürükledi. Bunun çözümü merkez sağ iktidarı değil, gerçek bir sol sosyal demokrat ve kamucu bir anlayıştan geçiyor. Bunu parti içinde seslendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BU SİSTEMLERİN TAM KARŞISINDA OLMALILAR"

CHP İstanbulMilletvekili Ali Şeker, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Toplantıyı Şişli'de gerçekleştireceğiz. Daha çok parti içinde daha solda siyaset yapılmasını isteyen dağınık grupların düşüncelerini ifade edip bir arada mücadele edeceğiz. Sıkıntı şu.Parti uzun zamandır kitlesini merkez sağ iktidarına ikna etmeye çalışıyor.

Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve İYİ Parti'nin çok öne çıkarıldığı, halbuki sistemden mutsuz olan insanların bu sistemlerin tam karşısında bir düşünceyle iktidar alternatifi koymaları gerek"