İnce'nin sırra kadem bastığı seçim gecesinde yaşananları CHP'li Adıgüzel anlattı: Ne aradı ne sordu, mesaj atıp eve gitmekle olmuyor

CHP'nin seçim sonuçlarının toplanmasından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 2018 cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi yaşananları anlattı. İnce'nin, "Bana veriler gelmedi" ifadesini eleştiren Adıgüzel, "Seçim gecesi ne beni aradı, ne de gördüm kendisini. Seçim yarım saatte birine mesaj atıp evime gidiyorum demekle bitmiyor" dedi.

CHP'nin 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterdiği Muharrem İnce, seçim gecesi FOX TV'den İsmail Küçükkaya'ya "Adam kazandı" mesajını atmıştı. Bu mesajın ardından eleştirilerin hedefi haline gelen İnce, CHP yönetimini kendisine bilgi ve veri vermemekle suçlamıştı.

SEÇİM SONUÇLARININ TOPLANMASINDA SORUMLU ADIGÜZEL SÜRECİ ANLATTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Platform İstanbul adlı YouTube kanalında Hüseyin Konuk'un sunduğu 'Halkın Vekilleri' adlı programa konuk oldu ve 2018 cumhurbaşkanlığı seçim gecesiyle ilgili değerlendirme yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel

"MUHARREM BEY ODASINDAN ÇIKMADI VE BİZ DE GÖRÜŞEMEDİK"

Adıgüzel, partide seçim sonuçlarının toplanması ve yansıtılmasından sorumlu olduğunu aktarırken, birkaç şeyin açıklanması gerektiğini vurguladı ve "Öncelikle şunu söyleyeyim. Muharrem Bey ile ben seçimden 1 hafta önce kadar görüşüp bu meseleyi anlatmak istedim. Seçim sonuçları nereden takip edilecek, biz ne yapıyoruz anlatmak istedim. Bana bir randevu verdi, randevu saatinden erken gittim ve yaklaşık 3 saat bekledim. Muharrem Bey bir türlü odasından çıkamadı ve biz de görüşemedik" ifadelerine yer verdi.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A BÜTÜN VERİLERİ BEN VERDİM"

Seçim takip sistemini anlatan Adıgüzel, "2018 seçim hangi sistemi kullandıysak, 31 mart seçimlerinde de 23 haziran seçimlerinde de aynı sistemi kullandık. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a bütün verileri ben verdim hep birlikte teyit ettik" dedi.

"SEÇİM GECESİ MUHARREM İNCE'Yİ GÖRMEDİM"

İnce'nin, "CHP bana verileri vermedi" eleştirisiyle ilgili konuşan Adıgüzel, "Sana bir sonuç getirilmediyse genel merkeze çık gel benimle beraber takip et. Ya da Onursal Adıgüzel'i aradım ulaşamadım de. Seçim gecesi ne beni aradı, ne de gördüm kendisini. Ben seçim gecesi sabahlara kadar o salondaydım" şeklinde konuştu.

"YARIM SAATTE BİRİNE MESAJ ATIP EVİME GİDİYORUM DEMEKLE BİTMİYOR"

Daha önceki seçimlerden örnek veren Adıgüzel, "Maraş'ta vekil çıkmıyordu, çıkmasını sağladım. Çanakkale'de ikinci vekil çıkmıyordu, çıkmasını sağladım. Osmaniye'de vekil çıkmıyordu, çıkmasını sağladım. Seçim öyle yarım saatte birine mesaj atıp evime gidiyorum demekle bitmiyor" dedi.