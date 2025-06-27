Kurultay davasında "mutlak butlan" kararı çıkarsa yeniden CHP'nin başına geçeceği konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisiyle görüşmeye CHP'lilere, "Ne atamaları yapabilirler, ne faturaları ödeyebilirler, genel merkezde kim varsa bunları o yapar" dediği, bu sözlere sinirlenen Mansur Yavaş'ın, "Bu yaptığınız CHP'yi böler. Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim" diyerek resti çektiği iddia edildi. CHP'de ne olursa mutlak butlan olur?

KEMAL KILIÇDAROĞLU CHP'NİN BAŞINA MI GEÇECEK?

Kurultay davasında "mutlak butlan" kararı çıkarsa yeniden CHP'nin başına geçeceği konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisiyle görüşmeye CHP'lilere, "Ne atamaları yapabilirler, ne faturaları ödeyebilirler, genel merkezde kim varsa bunları o yapar" dediği, bu sözlere sinirlenen Mansur Yavaş'ın, "Bu yaptığınız CHP'yi böler. Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim" diyerek resti çektiği iddia edildi.

Gazeteci Timur Soykan, konuya ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. İddiaya göre, "Kılıçdaroğlu onunla görüşmeye giden heyete 'Ne atamaları yapabilirler, ne faturaları ödeyebilirler, genel merkezde kim varsa bunları o yapar'" dedi.

Heyette yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu sözler karşısında Kılıçdaroğlu'na çok sinirlendi. Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na, "Sizin bu yaptığınız CHP'yi böler, siz bunu yaparsanız ben siyasetten çekilirim" diyerek resti çektiği öne sürüldü.

KILIÇDAROĞLU: CHP'YE VE BANA TUZAK KURULUYOR

Öte yandan Kılıçdaroğlu, TGRT'den Fatih Atik'e yaptığı açıklamada, CHP'ye ve kendisine tuzak kurulduğunu savunurken, kendisinin görevi kabul etmemesi halinde partiye kayyum atanacağını belirtti. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Yansıyan birçok bilgi yanlış ve olmayan şeyler. sadece ortada bir karar olmadığını, karar çıkarsa partiyi kayyuma teslim edemeyeceğimi söyledim. Yapılan yorumları CHP'ye ve bana kurulmuş bir tuzak olarak görüyorum.

"BEN KABUL ETMESEM KAYYUM GELİR"

Mahkeme iddiaları iyice inceleyip ortaya delilleri koyacaktır. Yargı kararını tanımıyorum diye bir şey yok. Ben görevi kabul etmesem karar kadük kalır demek anlamsız. Ben kabul etmesem kayyum gelir. Kayyum gelince ne zaman kurultayı toplayacağı belli olmaz. O döneme kadar partiyi kim nasıl yönetecek? CHP kayyuma teslim edilemez. CHP'nin DNA'sı ile oynanıyor. Buna izin veremem, veremeyiz."

CHP'DE NE OLURSA MUTLAK BUTLAN OLUR?

CHP'de 2023 yılında gerçekleştirilen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultaya ilişkin açılan dava 30 Haziran Pazartesi günü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Dava konusu: Kurultaya "şaibe karıştığı" iddiası ve buna dayanakla istenen "mutlak butlan" kararı.

Davadan "mutlak butlan" yani kurultayın hukuken hiç yapılmamış sayılması yönünde bir karar çıkması durumunda, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iade edilmesinin önü açılabilir.

CHP'de 2023 yılında gerçekleştirilen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultaya ilişkin açılan dava 30 Haziran Pazartesi günü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Dava konusu: Kurultaya "şaibe karıştığı" iddiası ve buna dayanakla istenen "mutlak butlan" kararı.

Davadan "mutlak butlan" yani kurultayın hukuken hiç yapılmamış sayılması yönünde bir karar çıkması durumunda, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iade edilmesinin önü açılabilir.