CHP'de "kilitli kapı skandalı" iddiasını ortaya atan üyeler ihraç edildi

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; geçtiğimiz yıl Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesindeki belediye meclis üyelerinden bazılarının parti binasında kilitlenerek, belediye meclisi oylamasında 'evet' oyu kullanmalarına yönelik baskı gördüklerine ilişkin haberlerin kahramanları olan 3 üye Genel Merkez Disiplin Kurulu tarafından yapılan değerlendirmenin ardından partiden ihraç edildi.

CHP Genel Merkezi kaynaklarından alınan bilgiye göre; Yüksek Disiplin Kurulu'nun yaptığı toplantıda Ayvalık Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyeleri İsa Aslan ve Ahmet Erkal ile parti üyesi Tayfur Gözdereliler partiden ihraç edildi.

Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde CHP kanadından açıklama yapılması bekleniyor.

Geçen yıl 23 Nisan günü Ayvalık Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi İsa Aslan, Ayvalık Belediyesi'nin Nisan ayı olağan meclis toplantısı öncesinde parti binasında bir imar alanı ile ilgili konuda kendilerine "evet" oyu kullanmaları konusunda ilçe yöneticileri ve partililer tarafından baskı yapıldığını ve buna itiraz ettikleri sırada da toplantı yaptıkları salonun kapısının kilitlendiğini savunmuştu.

Aslan'ın bu iddiaları ulusal medyada geniş yer bulmasının ardından CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı iddialarla ilgili basın açıklaması yaptığı sırada araya giren İsa Aslan konuyu yargıya taşıyacağını kaydetmişti.

İsa Aslan'ın bu açıklamasının ardından CHP İlçe Yöneticilerinin yanı sıra Ayvalık Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyeleri Dilek Saraçoğlu ve Onur Satıcı ile İsa Aslan arasında geçen sert diyaloglar yerel ve ulusal medyada geniş yer bulmuştu.

Bu olayın ardından konu CHP Genel Merkezi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilmişti. - BALIKESİR