CHP'de 17 yaşındaki kıza taciz iddiası
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CHP'de 17 yaşındaki kıza taciz iddiası

17.12.2020 17:32 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:35
CHP'de 17 yaşındaki kıza taciz iddiası

CHP'de son haftalara damga vuran taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi.

CHP'de son haftalara damga vuran taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi. CHP Bursa Osmangazi İlçe Başkanlığında görevli 17 yaşındaki genç kız İlçe Başkanı M.A.'nın kendisini mesajla taciz ettiğini iddia etti. CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A.'nın whatsapp yazışmalarında mağdura 'Bana abi deme. Senden hoşlanıyorum' demesi skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Kızlarının taciz edilmesi üzerine CHP Genel Merkezinin yolunu tutup şikayete giden aile olay olmamış gibi hareket eden genel merkezin tavrını anlayamadıklarını belirtti.

Bursa'da, CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A.'nın partide görevli 17 yaşındaki S.G.'ye gece yarısı emojiler attığı, olup biteni anlamaya çalışan kızın "abi" diye hitap etmesi üzerine M.A.'nın "Bana abi deme. Senden hoşlanıyorum" dediği iddia edildi. S.G., terslediği M.A.'yı Genel Merkez'e şikayet etti.

Önce emojiler gönderdi

Osmangazi ilçesinde CHP İlçe Başkanı M.A.'nın, henüz 17 yaşında olan genç bir kızı taciz ettiği ileri sürüldü. İlçeye bomba gibi düşen taciz iddiasında, M.A.'nın gece geç saatlerde S.G.'nin telefonuna çeşitli emojiler gönderdiği belirtildi. Başkanının gönderdiklerine anlam veremeyen genç kız, ne anlatmak istediğini sorduğunda ise hayatının şokunu yaşadı. Telefonuna "M. Abi" diye kaydettiği kişinin kendisini taciz ettiğini anlayan S.G. olaya tepki gösterdi. M.A., saat 23.00'da "pişt" diyerek tacize başladığı genç kıza sonrasında farklı emojiler attı. S.G.'nin, "Neden böyle emojiler atıyorsun, bir şey de abi" demesi üzerine M.A., "Bana abi deme" cevabını verdi. Buna anlam veremeyen genç kız bu kez "Neden abi demeyeyim ki" diye sorunca M.A., "Senden hoşlanıyorum" karşılığını verdi. Şok olan genç kız terslediği ve konuşmayı sonlandırdığı ilçe başkanının bu davranışını annesine anlattı.

Genel merkeze gittiler

Kızının taciz edildiğini öğrenen anne, tüm mesajların çıktısını alıp CHP Genel Merkezi'nin yolunu tuttu. Genel başkan yardımcılarıyla görüşen anne, M.A.'nın mesajlarını gösterdi. Gereği yapılacak sözü verilip, anne kız Bursa'ya gönderildi. Ancak taciz olayının üstü örtüldü.

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda yine basına yansıyan haberlerde M.A.'nın evli bir kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Karısının kendisini M.A. ile aldattığını açıklayan CHP mahalle delegesi 77 yaşındaki Z.G., 38 yaşındaki eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu M.A.'yı elindeki belgelerle Genel Merkez'e şikayet etmişti. Ancak tacize tepki göstermeyen CHP Genel Merkezi, Z.G.'nin partiden üyeliğinin düşürülmesi için harekete geçti. - BURSA

CHP'de 17 yaşındaki kıza taciz iddiası
CHP'de 17 yaşındaki kıza taciz iddiası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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