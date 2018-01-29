CHP Burdur Yönetiminden Vali Yılmaz'a Ziyaret

CHP İl Başkanı Osman Gök, Burdur Valisi Şerif Yılmaz'ı ziyaret etti.

CHP Burdur 36. Olağan İl Kongresinde İl Başkanlığına seçilen Gök, Yönetim Kurulu üyeleriyle Vali Yılmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Yılmaz, kabulde Gök ve ekibine "hayırlı olsun" dileklerini ileterek, ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Öte yandan Burdur Yörük Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Alaattin Kalkan ve dernek yönetimini de Vali Yılmaz'ı ziyaret etti.