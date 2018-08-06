CHP Bitlis Kurultay Delegesi Veysi Uyanık: "Korkunun ecele faydası yok. Genel Başkanımıza kalmış olsa, kurultaya giderdi"

-"Ben bir kurultay delegesi olarak bütün kanuni haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Ben mahkemeye gideceğim, demokratik haklarımı sonuna kadar koruyacağım"

-CHP'li muhaliflerden Genel Merkez önünde oturma eylemi

Abdullah Sarica - Emre Yüzügüldü

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultaya gidilmesi için imza veren delegeler, CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlattı. CHP Bitlis Kurultay Delegesi Veysi Uyanık, Genel Merkez'in "yeterli imza toplanmadı" açıklamasına tepki göstererek, "İYİ Parti'ye grup kurmaları için 15 tane milletvekili veren Genel Başkanımız, burada 3-5-10 delegenin lafını yaparsa, takdirini kamuoyuna ve bu partiye gönül veren yoldaşlarımıza bırakıyoruz" dedi.

CHP'de olağanüstü kurultay talebiyle verilen imzaları inceleyen Genel Merkez, imza sayısına ilişkin nihai kararını bugün açıklayacak. Öte yandan kurultay için imza veren delegeler, Genel Merkez önünde oturma eylemi başlattı. Samsun Kurultay Delegesi Fatma Necile Çokay, önceki kurultayda Muharrem İnce'ye imza verdiğini belirterek, şu anda da İnce'nin arkasında olduğunu ve olağanüstü kurultay için imza verdiğini söyledi. Çokay, tüm vatanseverleri imzalarına sahip çıkmaya davet ettiğini vurguladı.

"Korkunun ecele faydası yok"

CHP Bitlis Kurultay Delegesi Veysi Uyanık, kurultay için vermiş oldukları imzalarına sahip çıkmak için oturma eylemi başlattıklarını dile getirerek, "kalelerini" alana kadar bu mücadeleye devam edeceklerine dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Neden kurultaya gitmek istemediği" sorulan Uyanık, "Korkunun ecele faydası yok. Genel Başkanımıza kalmış olsa, kurultaya giderdi. Ama Genel Başkanımızın etrafını saran bazı koltuk sevdalısı arkadaşların, Genel Başkanımızın bu kararı vermesini direttiğini görüyoruz" diye konuştu.

"Mahkemeye gideceğim, demokratik haklarımı sonuna kadar koruyacağım"

Genel Merkez'in "Kurultay için yeterli sayı yok" açıklamasını yapması durumunda bunu mahkemeye taşıyıp taşımayacağı sorulan Uyanık, "Ben bir kurultay delegesi olarak bütün kanuni haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Ben mahkemeye gideceğim, demokratik haklarımı sonuna kadar koruyacağım" şeklinde konuştu.

Muhaliflerden İYİ Parti göndermesi

Uyanık, "Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkek, ilk gün '604'ü getirin hemen olağanüstü kurultayı toplayalım' demişti. Biz kendisine 630 imza teslim ettik. Diyelim ki bizim 15 imzamız eksik. İYİ Parti'ye grup kurmaları için 15 tane milletvekili veren Genel Başkanımız, burada 3-5-10 delegenin lafını yaparsa taktirini kamuoyuna ve bu partiye gönül veren yoldaşlarımıza bırakıyoruz" dedi.

CHP Ankara Kurultay Delegesi Mahmut Celal Ünsal, oturma eylemlerinin bir taşkınlık olmadığını, sadece demokratik bir tepki olduğunu söyledi. Ünsal, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 70 yıl önce çok partili hayata geçen İsmet İnönü, kaybettiği seçimlerden sonra 'ben kaybettim ama demokrasi kazandı' diyebilen bir liderimizdi. Bugün de 'hak, hukuk adalet' diyerek 450 kilometre yürüyen Genel Başkanımızın kurultaydan kaçabileceğine veya türlü bahanelerle kurultayı yapmayacağını tahmin etmiyorum. Demokrasiye inanan CHP'nin Genel Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, kurultay kararını bugün verecektir."