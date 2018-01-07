CHP Balıkesir İl Yönetimi Değişti

CHP Balıkesir İl Başkanlığına Serkan Sarı seçildi.





CHP Balıkesir İl Başkanlığı Olağan Kongresi, Gala Yaşam Merkezinde yapıldı.



Divan başkanlığını CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın yaptığı kongrede, mevcut başkan Ender Biçki ile Serkan Sarı yarıştı.



Kongrede, 330 oy alan Serkan Sarı başkanlığa seçildi. Mevcut başkan Ender Biçki ise 287 oyda kaldı.



Sarı başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda, Besim Kemal Akalın, Serpil Akgül, Gökhan Aşkan, Hürmüz Aşkan, Melih Bağcı, Özgür Başaran, Kenan Bila, Cengiz Çekdemir, Tümdeniz Çelebi, Tuna Demir, Ülker Demir, Gökhan Donat, Meryem Dursun, Hasan Ertem, Uğur Fiskeci, Hasan Gömeç, Servet Güzel, Esen İnanöz, Melda Kar, Necip Koçak, Halil İbrahim Özdemir, Ersin Özden, Burç Özoğuz, Ali Tiritoğlu, Nuray Topan, Şerif Topuz, Emrah Türk, Anıl Dergah Uysal, Mehmet Yağcıoğlu, Filiz Yavuz, Bengi Yıldırım ve Yurt Yıldırım yer aldı.



Kongreye, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Balıkesir milletvekilleri Ahmet Akın, Mehmet Tüm ve Namık Havutça da katıldı.