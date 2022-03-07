CHP Aydın Kadın Kolları, Başkan Çerçioğlu ile görüştü - Haberler

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CHP Aydın Kadın Kolları, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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CHP Aydın Kadın Kolları, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile CHP İlçe Kadın Kolları Başkanları, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü özelinde nezaket ziyaretinde bulundu.

AYDIN (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile CHP İlçe Kadın Kolları Başkanları, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü özelinde nezaket ziyaretinde bulundu.

Türkiye'nin önde gelen kadın siyasetçilerinden birinin Başkan Çerçioğlu olduğunun altını çizen CHP'li kadınlar, bunun çalışmalarında kendilerine özgüven verdiğini belirterek, birçok konuda öncü olan belediyecilik hizmetleri ve başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti.

Kadınların siyasette daha fazla yer alması gerektiğine ve bunun için çözümün sorumluluk alarak çok çalışmak olduğuna vurgu yapan Başkan Çerçioğlu, CHP heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN

CHP Aydın Kadın Kolları, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi, Özlem Çerçioğlu, Ayşe Özdemir, Aydın, Yerel, Haberler

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