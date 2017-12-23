CHP Aydın İl Gençlik Kolları Genel Kurulu

CHP Aydın İl Gençlik Kolları Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Yılmaz Tilki yeniden başkanlığa seçildi.



CHP Aydın İl Gençlik Kolları Olağan Genel Kurulu Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan kongrede divan başkanlığına CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kemal Güneri seçildi.



Tek adayla gidilen seçimlerde konuşan Yılmaz Tilki, 2 yıl önce de yine tek aday olarak seçimlere girdiğini söyledi.



Tek aday olmasının birlik, beraberlik ve birleştiricilik örneği olduğunu ifade eden Tilki, "Bu birlik ve beraberliğin 17 ilçede sağlanması gerçekten çok önemli. Bunun tüm Türkiye geneline yayılması bizlerin tercihidir. Bizleri onurlandırır, gururlandırır. Yine benzer politikalar izleyeceğiz." dedi.



Tilki, 149 seçmenin oy kullandığı genel kurulda 146 oy alarak yeniden başkan seçildi.