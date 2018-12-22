CHP Ardahan İl ve İlçe Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, partisinin İl ve ilçe belediye başkan adaylarını düzenlenen törenle kamuoyuna tanıttı.

CHP İl Başkanı Yalçın Taştan, Dursun Akçam Kültür evinde düzenlenen toplantı ile Ardahan Belediyesi ve henüz belirlenmeyen Göle İlçesi hariç 4 ilçe belediyesi ve 1 belde belediye başkanını tanıttı.

Taştan, Bu seçimlerde Ardahan'da önemli bir başarı elde edeceklerine inandıklarını söyledi. Taştan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Elbette her seçim önemli ülkemiz için ama 24 Haziran'dan sonraki ilk yerel seçim belki de Türkiye için dönüm noktası olacaktır. Onun için hepimize, bütün yurt severlere, bütün aydınlara, bütün demokratlara, ülkesini, yöresini seven bütün arkadaşlara ihtiyacımız var. Bu Cumhuriyeti var ettiren, bu Cumhuriyeti devam ettirme mücadelesinde hepimize önemli görevler düşüyor. Elbette ki Cumhuriyet Halk Partililerine daha büyük görevler düşmektedir. Bunun sorumluluğundayız. Biz bu ülkede huzur içinde, kardeşçe nasıl Milli Kurtuluş savaşını Türkiye'de yaşayan bütün halklar bir dayanışma içinde yoktan var edip bir Cumhuriyeti getirmiş kurmuş 90 küsur yıldır yaşatıyorsak bundan sonrada ilelebet yaşatmak için bize çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Bunu hepimizin yerine getireceğini biliyorum. 1 aydır adaylaşma süreci geçirdik, 4 ilçemizde 1 beldemizde ve il merkezinde belediye başkan adayımız kesinleşti. Göle ilçe adayımız önümüze ki çok kısa sürede kesinleşecek. Biz inanıyoruz, halkımıza güveniyoruz bu seçimlerde Ardahan'da önemli bir başarı elde edeceğimize inanıyoruz. Bu başarı il ve ilçedeki arkadaşlarımızın mücadelesi ile birlikte elde edilecek. ve bu mücadeleyi bugün buradan startını vermiş bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

CHP İl Başkanı Yalçın Taştan, Göle ilçesinde aday belirleme sürecinin devam ettiğini dile getirdi. Ardahan Belediye başkan adaylarının DSP eski Milletvekili Faruk Demir olduğunu belirten Yalçın Taştan, diğer ilçe ve adaylarını şöyle sıraladı; Ergin Önal (Damal), Ayhan Büyükkaya (Hanak), Mülazım Karaçay (Çıldır), Onur Bayraktar (Posof).

Ardahan Belediye Başkan adayı Faruk Demir, aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Ardahan'da sürekli bir göçün yaşandığını ve yerel yönetimlerin bu konuda bir çaba göstermediğini söyledi. Demir, "Belediye Başkanlığı dönemimizde belediye eliyle şirketler kuracağız. İş istihdamları sağlayacağız. Köylerimize el atacağız. Her köyde kooperatif kuracağız. Mera alanlarını tarıma kazandıracağız. Köylünün etinin, sütünün para etmesi için kolektif bir ruh ortaya çıkaracağız. Ardahan Belediyesinin bu kaynakları var, belediyenin kaynaklarıyla 3 tane daha belediyeyi doyurur. Ardahan'da göç problemi var. Mera hayvancılığı ve sözleşmeli besicilik projelerini geliştireceğiz. Kaldırım yapan çöp toplayan bir belediye başkanı olmayacağım. Önümüzde bir Eskişehir modeli var. Yılmaz Büyükerşen'de muhalefet partisinin belediye başkanı ama ne yaptı? Bugün Eskişehir dünyanın en iyi 4 şehrinden bir tanesi. Benim siyasette 30 yıllık tecrübem var. Uluslararası siyasette bağlantılarımız var. Olanaklarımız Türkiye çapında çok geniş. Ben bu gücümü Ardahan için kullanacağım. Bu şehri herkesin geldiği, herkesin ziyaret ettiği bir turizm şehri haline getireceğim. Memleketimiz kış memleketi, Ardahan'ı dünyanın kış turizminin kalbinin attığı bir şehir haline getireceğiz. Bizim bu gücümüz var, ben kendimde bu gücü gördüğüm için gelip aday oldum." şeklinde konuştu. - ARDAHAN

Kaynak: İHA