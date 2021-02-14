Choi ailesi, Güney Kore'de "Seollal" olarak bilinen yeni yılı Türkiye'de karşıladı
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Choi ailesi, Güney Kore'de "Seollal" olarak bilinen yeni yılı Türkiye'de karşıladı

14.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 14.02.2021 11:58

Türkiye seyahati sırasında tanıştığı Sevgi ile evlenen Güney Koreli Sungho Choi, ülkesinde ay takvimine göre bu yıl 12-14 Şubat'a denk gelen ve "Seollal" olarak adlandırılan yılbaşını ülkesine yaklaşık 8 bin kilometre uzaklıktaki Türkiye'de ailesiyle kutladı.

Türkiye seyahati sırasında tanıştığı Sevgi ile evlenen Güney Koreli Sungho Choi, ülkesinde ay takvimine göre bu yıl 12-14 Şubat'a denk gelen ve "Seollal" olarak adlandırılan yılbaşını ülkesine yaklaşık 8 bin kilometre uzaklıktaki Türkiye'de ailesiyle kutladı.

Güney Kore'de 12 türdeki hayvanın temsil edildiği Kore Ay Takvimi'ne göre 2021 yılı "Öküz Yılı" olarak geçiyor. Ülkenin geleneksel kıyafeti olan "Hanbok"un giyildiği yılbaşında, Koreliler akraba ve arkadaşlarını ziyaret ediyor.

Yılın ilk sabahı aile büyüklerinin evinde bir araya gelen Güney Koreliler, "Charye" adını verdikleri atalarını törenle anıyor. Törenin ardından, aile üyeleri Seollal için hazırladıkları özel yemeklerini yiyerek kabir ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Türkiye'ye 2016'daki gezisi sırasında Türk eşi Sevgi'yle tanışan Choi, "Seollal"i ülkesine yaklaşık 8 bin kilometre uzaklıktaki Türkiye'de ailesiyle birlikte kutlarken, yılbaşına dair duygu ve düşüncelerini AA muhabirine anlattı.

Eşi Sevgi, çocukları Luna ve Aslan ile "Hanbok" kıyafetini giyen Choi, yılbaşına özel pirinç hamurundan yapılan "Dogg Çorbası"nı hazırlayarak ailesiyle içti.

Choi ve ailesi, yemeğin ardından Kore'deki akrabalarıyla telefonla görüntülü görüşerek yeni yıllarını kutladı.

Choi, Türkiye'ye 2019'un sonlarına doğru geldiğini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yeterince gezemediğini belirterek zamanının çoğunu çocukları ve ailesiyle beraber evde geçirdiğini söyledi.

Türk ve Kore kültürlerindeki bayram geleneklerinin birbirine yakın olduğunu dile getiren Choi, "Seollal'e baktığımızda, Türkiye'deki Kurban ve Ramazan bayramlarına benzediklerini gördüm. Ailelerin ve akrabaların toplanması, birbirlerini ziyaret etmesi, beraber yemek yenmesi, çocuklara harçlık verilmesi aklıma ilk gelenler. Güzel sözlerin konuşulması ve paylaşılması da bunlardan biri." dedi.

Choi, Güney Kore ile Türkiye arasında yaklaşık 8 bin kilometre mesafe olduğunu hatırlatarak, "Uzak bir ülkedeyim ancak eşim, çocuklarım burada. Burası benim evim ama babamı ve ailemi de özlüyorum. Her gün görüntülü konuşuyoruz. Kovid-19 salgını nedeniyle birbirimize gidip gelemiyoruz. Daha sonra imkanımız el verirse gidip ziyaret edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'deki yaşamı sosyal medyada takipçilerinin ilgisini çekiyor

Kovid-19 salgınından dolayı Türkiye'yi tamamen gezemediğini vurgulayan Choi, eşinin Türk vatandaşı olması nedeniyle doğal olarak Kore kültürüne biraz yabancı kaldığını, bundan dolayı birçok yemeğin de ona farklı geldiğini anlattı.

Kore'de çok yoğun bir çalışma programının olduğunun altını çizen Choi, şu an eşine ve çocuklarına daha çok vakit ayırdığını kaydetti.

Choi, eşiyle Türkiye yaşamına dair videolar çekip sosyal medya hesaplarına yüklediğini ve videolarına Türk takipçileri tarafından çok güzel yorumlar yapıldığını aktardı.

Türkiye'deki yaşamından mutlu olduğunu dile getiren Choi, Güney Korelilere seslenerek "Hangi ülkede yaşıyorsanız, ailenizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Kovid-19 salgını nedeniyle dikkat etmenizi ve sağlıkla kalmanızı dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Choi ailesi, Güney Kore'de 'Seollal' olarak bilinen yeni yılı Türkiye'de karşıladı
Choi ailesi, Güney Kore'de 'Seollal' olarak bilinen yeni yılı Türkiye'de karşıladı
Choi ailesi, Güney Kore'de 'Seollal' olarak bilinen yeni yılı Türkiye'de karşıladı
Choi ailesi, Güney Kore'de 'Seollal' olarak bilinen yeni yılı Türkiye'de karşıladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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