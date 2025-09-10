Charlie Kirk öldü mü, Charlie Kirk neden öldürüldü, kim öldürdü?

ABD'de sağ eğilimli aktivist ve Turning Point USA Başkanı Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde yaptığı konuşma sırasında vuruldu. Üniversite sözcüsünden ve Kirk'ün ekibinden gelen açıklamalarla saldırı doğrulandı. Peki, Charlie Kirk hayatını kaybetti mi, saldırının arkasında ne var, saldırıyı kim düzenledi?

SALDIRI NASIL YAŞANDI?

Üniversite yetkilisi Ellen Treanor'un açıklamasına göre saldırı, konuşmanın başlamasından yaklaşık 20 dakika sonra meydana geldi. Şüpheli, kampüsün yaklaşık 200 metre uzağında bulunan Losee Center binasından tek el ateş açtı. Güvenlik güçleri saldırganı kısa süre içinde gözaltına aldı ve kişinin öğrenci olmadığı açıklandı.

CHARLİE KİRK ÖLDÜ MÜ?

ABD Başkanı Trump'ın müttefiki olan siyasi aktivist Charlie Kirk, Utah'ın Orem kentinde düzenlenen bir üniversite etkinliğinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

CHARLIE KIRK KİMDİR?

Charles James Kirk, Illinois eyaletinin Chicago banliyölerinden Arlington Heights ve Prospect Heights'ta büyüdü. Lise yıllarında siyasete ilgi duymaya başladı; Mark Kirk'ün ABD Senatosu kampanyasına destek verdi ve okul kantinindeki fiyat artışlarına karşı kampanya düzenledi. Harper College'da kısa süre eğitim aldıktan sonra, Tea Party üyesi Bill Montgomery'nin yönlendirmesiyle tam zamanlı siyasi aktivizm için eğitimini bıraktı.

2012'de, bağışçı Foster Friess'in desteğiyle Turning Point USA'yı (TPUSA) kurdu. Kısa sürede büyüyen bu öğrenci organizasyonu, özellikle üniversite kampüslerinde muhafazakâr hareketin gençler arasında yayılmasında etkili oldu.

TPUSA'nın CEO'su olarak "Profesör İzleme Listesi" ve "Okul Kurulu İzleme Listesi" gibi projelerle dikkat çekti. Bu girişimler sayesinde örgütün etki alanını genişletti ve milyonlarca dolarlık bağış topladı. 2019'da Turning Point Action'ı kurarak siyasi savunuculuk alanına adım attı. Daha sonra Turning Point Faith, Turning Point Academy ve Turning Point Endowment gibi oluşumlarla muhafazakâr gündemi farklı alanlarda güçlendirdi.

Kirk aynı zamanda "The Charlie Kirk Show" adlı radyo programının sunucusudur. Kamuoyunda Trump yanlısı açıklamaları, eleştirel ırk teorisine karşı tutumu ve iklim değişikliğine dair bilimsel görüşleri reddetmesiyle tanınır. COVID-19 pandemisi sırasında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle eleştirilmiştir.

Ulusal düzeyde ise National Policy Council üyesi olarak muhafazakâr çevrelerde etkin rol üstlenmiştir. 10 Eylül 2025'te Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte boynundan vurularak saldırıya uğramıştır.