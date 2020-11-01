Charlie Hebdo davası: Türkiye kökenli sanığın Covid-19 testi pozitif çıktığı için dava ertelendi

Fransa'da 2015 yılında hiciv dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki binasında 12 kişinin, Yahudi marketi ve ve Montrouge mahallesinde ise 5 kişinin öldürüldüğü saldırılarla ilgili davanın avukatları, sanıklardan Ali Rıza Polat'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle duruşmanın.

Fransa'da 2015 yılında hiciv dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki binasında 12 kişinin, Yahudi marketi ve ve Montrouge mahallesinde ise 5 kişinin öldürüldüğü saldırılarla ilgili davanın avukatları, sanıklardan Ali Rıza Polat'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle duruşmanın ertelendiğini açıkladı.

Türkiye kökenli Ali Rıza Polat, saldırganlara yardımcı olmakla suçlanıyor.

Davaya bakan hakim, duruşmaların yeniden başlaması için diğer 10 sanığın koronavirüs testi olması gerektiğini söyledi.

Toplam 17 kişinin öldürüldüğü saldırılarla ilgili dava Eylül ayında başlamıştı.

Soruşturma kapsamında belirlenen 14 sanıktan ikisi Türkiye kökenli Ali Rıza Polat ve Metin Karasular.

Üç sanık ise gıyabında yargılanıyor.

Polat'ın saldırılarda 'kilit rol oynadığı' belirtilirken, Karasular'ın da yardım ve yataklık yaptığı, finans sağlanmasına yardım ettiği öne sürülüyor.

Polat, daha önce hakim karşısına çıktığında suçlamaları reddetmişti.

35 yaşındaki Polat'ın hasta olduğu ve doktor tarafından görüldüğü belirtiliyor.

Hakim Regis de Jorna, diğer 10 şüphelinin de test olması gerektiğini belirterek "yargılamanın yeniden başlaması test sonuçlarına ve ilgili kişilerin sağlık durumundaki gelişmelere bağlı olacak" dedi.

Savunma avukatlarının önümüzdeki günlerde son savunmalarını yapmaları ve kararın iki haftaya kadar açıklanması bekleniyordu.

Saldırıyı gerçekleştiren üç silahlı kişi polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Ali Rıza Polat'ın, saldırılar arasında bağlantının sağlanmasında ve silah temininde kilit rol oynadığı sanılıyor.

Polat'ın, saldırıların ardından Dubai, Lübnan ve Suriye'ye kaçma girişiminde bulunduğu, ancak başarılı olamadığı belirtiliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle dava dört ay gecikmeli başlamıştı.