Charli'nin Melekleri Filmi

Charlie'nin Melekleri birbirinden yetenekli kadın ajanların maceralarını konu ediyor. Elizabeth Banks'in yönetmen koltuğunda oturduğu aksiyon türündeki filmde meleklere BAFTA ödülünün yanı sıra César Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan ilk Amerikalı oyuncu Kristen Stewart, yıldızı yeni parlamaya başlayan İngiliz güzel Ella Balinska ve yeni nesil Aladdin'de Disney prensesi Jasmine'e de hayat verecek olan Naomi Scott hayat veriyor. Filmin kadrosunda ayrıca Sam Claflin, Emmy ve Altın Küre ödüllü Patrick Stewart, Jonathan Tucker, 2 Oscar adaylığı bulunan Djimon Hounsou, To All the Boys I’ve Loved Before ile genç kızların sevgilisi haline gelen Amerikalı oyuncu Noah Centineo ve Elizabeth Banks'in kendisi de yer alıyor.



Yönetmen: Elizabeth Banks

Senaryo: Elizabeth Banks, David Auburn, Jay Basu, Semi Chellas, Craig Mazin

Oyuncular: Naomi Scott, Elizabeth Banks, Luis Gerardo Méndez , Jonathan Tucker, Noah Centineo, Kristen Stewart, Sam Claflin, Djimon Hounsou, Patrick Stewart, Chris Pang , Nat Faxon, Ella Balinska, Samantha Hunter Ogan, Robert Maaser, Sarah Bennani, Livia Matthes, Frank Ferruccio, Daniele Rizzo, Peter Sikorski, Batur Belirdi, Murali Perumal

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Charlie's Angels

Yapımcı Firma: 2.0 Entertainment

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 22.11.2019

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Kaynak: InterSinema.com