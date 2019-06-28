Charli'nin Melekleri Filmi
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Charlie'nin Melekleri birbirinden yetenekli kadın ajanların maceralarını konu ediyor. Elizabeth Banks'in yönetmen koltuğunda oturduğu aksiyon türündeki filmde meleklere BAFTA ödülünün yanı sıra César Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan ilk Amerikalı oyuncu Kristen Stewart, yıldızı yeni parlamaya başlayan İngiliz güzel Ella Balinska ve yeni nesil Aladdin'de Disney prensesi Jasmine'e de hayat verecek olan Naomi Scott hayat veriyor. Filmin kadrosunda ayrıca Sam Claflin, Emmy ve Altın Küre ödüllü Patrick Stewart, Jonathan Tucker, 2 Oscar adaylığı bulunan Djimon Hounsou, To All the Boys I’ve Loved Before ile genç kızların sevgilisi haline gelen Amerikalı oyuncu Noah Centineo ve Elizabeth Banks'in kendisi de yer alıyor.
Yönetmen: Elizabeth Banks
Senaryo: Elizabeth Banks, David Auburn, Jay Basu, Semi Chellas, Craig Mazin
Oyuncular: Naomi Scott, Elizabeth Banks, Luis Gerardo Méndez , Jonathan Tucker, Noah Centineo, Kristen Stewart, Sam Claflin, Djimon Hounsou, Patrick Stewart, Chris Pang , Nat Faxon, Ella Balinska, Samantha Hunter Ogan, Robert Maaser, Sarah Bennani, Livia Matthes, Frank Ferruccio, Daniele Rizzo, Peter Sikorski, Batur Belirdi, Murali Perumal
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Charlie's Angels
Yapımcı Firma: 2.0 Entertainment
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 22.11.2019
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