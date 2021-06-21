Cezmi Ersöz kimdir? Cezmi Ersöz hayatı ve eserleri

Edebiyat yaşamının başlangıcını edebiyat dergilerinde yayımladığı şiir ve eleştiriler oluşturdu. Daha sonda Cumhuriyet, Güneş, Özgür Gündem, Aydınlık gibi günlük gazetelerde yazıları ve röportajları yayımlandı. Ardından Deli ve Leman dergisinde yazdı. Peki, Cezmi Ersöz kimdir? Cezmi Ersöz hayatı ve eserleri

Türk edebiyatına birçok eser bırakan Cezmi Ersöz hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında merak edilenler...

CEZMİ ERSÖZ KİMDİR?

1959 yılında İstanbul'da doğdu. Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Yazın dünyasına yayımlanan şiir ve eleştirileriyle girdi. Reklam yazarlığı ve gazetecilik yaptı.

Cumhuriyet, Güneş, Özgür Gündem, Aydınlık gibi günlük gazetelerde yazıları ve röportajları yayımlandı. Ardından haftalık 'Deli' dergisinde yazdı. 'Leman' dergisinin yazarları arasında yer almış ve bir takım sorunlar nedeniyle ayrılmıştır. Şu an 'Deve' ve 'Islık' dergilerindede yazmaktadır.

İnsan-dünya ilişkisini, duygular ve olaylar karşılaştırması yaparak anlattığı çoğu eserinde hayatı sorgular. Gündelik zorunluluklardan, en temel ihtiyaçlardan ve insanın vazgeçemediği tutkularından bahseder. Eserlerinde yoğun bir melankoli ve karamsarlık fark edilir. İnsanın iç yolculuğunu melankolik dille anlatan bir yazardır.

Eserleri

Kafka Market (Aykırı Yazılar, 1991)

Hayat Bir Emrin Var mı? (Deneme, 1993)

Şehirden Bir Çocuk Sevdin Yine (Şiir, 1993)

Haritanın Yırtılan Yeri (Röportajlar/Yazılar, 1994)

Ancak Bir Benzerim Öldürebilir Beni (Deneme, 1994)

Son Yüzler (Röportajlar, 1994)

Saçlarının Kardeş Kokusu (Deneme, 1995)

Annelik Oyunu Bitti (Deneme, 1996)

Kırk Yılda Bir Gibisin (Yazılar, 1997)

Yok Karşılığı Yüzünün (Yazılar - Şiirler, 1997)

İçime Gir Ama Sigaranı Söndürme (Öykü, 1999)

Bana Türkçe Bir Ekmek Ver (Öykü, 2000)

Sizofren Aşka Mektup (Mektuplar, 2001)

Yine Seninle Geldi Hayat (Deneme, 2002)

Açıkla Bana Bu Işığı (Deneme, 2003)

Hayallerini Yak Evi Isıt ( 2003)

Ölürsem Beni Seninle Ararlar Şimdi (Deneme, Kasım 2004)

Suçtur Umutsuzluğa Kapılmak (anlatı, Ocak 2004)

Zarfını Ben Açardım Sana Yazdığım Mektupların (Deneme - Mektup, 2005)

Derinliğine Kimse Sevgili Olamadı (Deneme, Şubat 2006)

Kendi Kendine Konuşmaktır Aşk (Tiyatro 2007)

Açıkla Bana Bu Işığı (Otobiyografi 2007)

Hata Yaptıysam Aramızda Kalsın (Yol Öyküleri 2008)

Beni Asıl Hayat Aldattı (2009)

Çözülmeler & 12 Eylül'ün Savurduğu İnsanlar (2 Kasım 2010)

Şizofren Aşka Mektup (oyun, 27 Ekim 2011)

Elveda İki Yüzlü Umut - Bi Xatire Te Heviya Duru (1 Nisan 2012)

Kalbimde Bir Şiir Gizli/ Sevdiklerinizin Seçtiği Şiirler (4 Nisan 2012)

Candı Yüceldi Şarabiydi (Sıddık Akbayır ile - 19 Nisan 2013)

Abdocan Ölümden Başka Her Şey Olacak (25 Ekim 2013)

Ölmeyecek Kadar Yaralı (27 Haziran 2014)

Adet Kanı Mavi Olan Kadınlar (8 Ekim 2014)

Acı Çeken Nefes (17 Şubat 2017)

Kaynak: Antoloji.com - Cezmi Ersöz