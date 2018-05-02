Cezayir Ulusal Halk Meclisi Heyeti TBMM'de

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye ve Cezayir arasında başta siyasi ve ekonomik olmak üzere her alandaki ilişkileri daha ileri boyutlara taşımayı planladıklarını belirterek, "Cezayir'i istikrarı sağlam temellere dayanan, müreffeh, güvenilir bir ortak olarak görüyoruz." dedi.

Bozkır, Cezayir Ulusal Halk Meclisi (APN) Dışişleri, İşbirliği ve Göç Komisyonu heyeti ile Mecliste görüştü.

Volkan Bozkır, görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye ve Cezayir'in derin tarih ve güçlü akrabalık ilişkileri bulunan, dost ve kardeş ülkeler olduğunu vurgulayarak, iki ülkenin bölgesel ve uluslararası pek çok konuda benzer görüşleri savunduğunu anlattı. Bozkır, "Başta siyasi ve ekonomik olmak üzere her alandaki ilişkilerimizi de daha ileri boyutlara taşımayı planlıyoruz. Cezayir'i istikrarı sağlam temellere dayanan, müreffeh, güvenilir bir ortak olarak görüyoruz. Bu çerçevede de karşılıklı ziyaretlerle bu ilişkiyi daha üst düzeye çıkartmaya gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacminin, 2017'de 3,5 milyar dolar civarında gerçekleştiğini belirten Bozkır, şöyle devam etti:

"Bunun, gerçek potansiyeli yansıtmadığı da ortadadır. Ticaretimizi çeşitlendirme ve daha da artırma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Cezayir'de bine yakın Türk şirketi var. Bunlar yaklaşık 3,5 milyar dolar yatırım yapmış vaziyetteler ve 20 bin Cezayirli kardeşimize de istihdam sağlıyorlar. Bundan da gurur duyuyoruz. Keza 60 civarında müteahhitlik şirketimiz var. Bütün bu mevcudiyetle birlikte Türk-Cezayir dostluğu en ileri noktalara ulaşacaktır. Cezayir'deki ortak tarihi varlıklarımızın restorasyonu için Cezayir Hükümetinin gösterdiği çok büyük katkıya müteşekkiriz. Gelecekte inşallah Cezayir'i, Türkiye'de daha fazla görmek istiyoruz. Biz Türkiye olarak da her zaman dostumuz, kardeşimiz Cezayir'in yanında yer almaya, işbirliği yapmaya, müşterek güçlüklerimizi birlikte göğüslemeye hazırız."

Cezayir Ulusal Halk Meclisi (APN) Dışişleri, İşbirliği ve Göç Komisyonu Başkanı Abdelhamid Si Afif ise Türkiye ve Cezayir'in başta tarih ve din alanında olmak üzere çok büyük ilişkilere sahip olduğunu ifade ederek, ilişkilerin ileride daha da iyi olması dileğinde bulundu.

Ziyaretin kendileri açısından çok önemli olduğunu dile getiren Afif, Türkiye'de yapılacak olan 24 Haziran seçimlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini beklediklerini söyledi.

Türkiye ve Cezayir arasındaki ilişkilerin önemine değinen Afif, bu kapsamda iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini istediklerini, bunun diğer alanlara da olumlu katkı sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

Afif, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için iki ülke arasındaki ziyaretlerin artırılması gerektiğini ve gelecekte ekonomik ilişkilerin daha da büyüyeceğini umduklarını belirtti.

Türkiye ve Cezayir arasında ticaret hacminin 3,9 milyar dolar olduğunu aktaran Afif, bunu 5 milyar dolara çıkartmayı hedeflediklerini kaydetti.