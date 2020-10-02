Cezayir ile Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı, Cezayir'de 1741, Libya'da 559'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı, Cezayir'de 1741, Libya'da 559'a yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında 7 kişi daha yaşamını yitirdi ve 160 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 1741'e, vaka sayısı da 51 bin 690'a çıktı.

Ülke genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 108 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 36 bin 282'ye ulaştı.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybettiği, 683 yeni vaka tespit edildiği ve 533 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 559'a, vaka sayısının 35 bin 208'e, iyileşen hasta sayısının da 19 bin 894'e çıktığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed