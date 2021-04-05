Cezayir Fransa'nın kaçırdığı Osmanlı arşivlerini iade etmesini istedi
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Cezayir Fransa'nın kaçırdığı Osmanlı arşivlerini iade etmesini istedi

Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel
Cezayir Fransa'nın kaçırdığı Osmanlı arşivlerini iade etmesini istedi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'ya sömürge döneminde (1830-1962) ülkeden kaçırılan Osmanlı arşivini iade etme çağrısı yaptı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'ya sömürge döneminde (1830-1962) ülkeden kaçırılan Osmanlı arşivini iade etme çağrısı yaptı.

Tebbun yerel basına yaptığı açıklamada, "Arşiv hafızamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Fransa, Cezayir'de Osmanlı arşivlerinden kaçırdığı ne varsa bize iade etmelidir." dedi.

Cezayir, Fransa'nın 1830'lara uzanan işgaline karşı 1 Kasım 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı. Fransa'nın yıldırma çabalarına karşı koyan Cezayir, 8 yıl süren ve 1,5 milyon kişinin hayatını kaybettiği çetin mücadele sonucu, Arap ve İslam coğrafyasında istiklali için en ağır bedel ödeyen ülke olarak öne çıktı.

Fransa, Afrika'daki sömürgecilik tarihinin en güncel ve en kanlı örneği olan Cezayir'deki suçlarını hala resmen kabul etmiyor.

Cezayir hükümeti, 2017'de ülkenin kaçırılan arşivlerinin yüzde 98'inin Fransa'nın elinde olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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