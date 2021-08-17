Cezayir'den orman yaktığı iddiasıyla bir gencin öldürülmesi olayının "örgüt" bağlantılı olduğu açıklaması
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Cezayir'den orman yaktığı iddiasıyla bir gencin öldürülmesi olayının "örgüt" bağlantılı olduğu açıklaması

Cezayir'den orman yaktığı iddiasıyla bir gencin öldürülmesi olayının 'örgüt' bağlantılı olduğu açıklaması
Anadolu Ajansı / Hamdi Yılmaz - Haberler | Güncel

Cezayir makamları, Tizi Vizu kentinde orman yaktığı iddiasıyla bir gencin öldürülüp yakılması olayının arkasında ismini açıklamadığı bir örgüt olduğunu savundu.

Cezayir makamları, Tizi Vizu kentinde orman yaktığı iddiasıyla bir gencin öldürülüp yakılması olayının arkasında ismini açıklamadığı bir örgüt olduğunu savundu.

Cezayir Ulusal Güvenlik Direktörlüğünden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Cemal bin İsmail adlı gencin öldürülmesi ve Tizi Vizu'daki "Larbaa Nath İrathen" bölgesindeki polis karakolunun basılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın genişletilmesi sonucu 25 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan kişi sayısının 61'e yükseldiği, şüphelilerin ifadeleri sonucunda "olayın hain bir plan çerçevesinde suç konusunda uzman bir şebeke ve bir terör örgütü" tarafından işlendiği öne sürüldü ancak örgütün ismi paylaşılmadı.

Tizi Vizu kentindeki gencin öldürülmesinin arkasında başka nedenler olduğu ve bunu da yargının ortaya çıkaracağı" kaydedilen açıklamada, şüphelilerden 2 kişinin yurt dışına çıkmaya çalışırken Akdeniz kıyısındaki Vahran kentinde yakalandığı aktarıldı.

Açıklamada herhangi bir örgüt ismi verilmedi ancak Cezayir, Amazig (Berberi) nüfusun yoğun bulunduğu ve olayın yaşandığı mevkilerde aktif "Kabile Bağımsızlık Hareketi"ni (MAC) bölgede yasa dışı faaliyetlerde bulunmakla suçluyor.

Ülkenin doğusunda Amazig nüfusun yoğun yaşadığı kabile bölgelerinde daha fazla otonomi ve bağımsızlık elde edilmesi amacıyla kurulan MAC, mayıs ayında Cezayir tarafından terör örgütü ilan edilmişti.

Cezayir'de orman yangınları

Cezayir, özellikle ülkenin kuzeyi ve kuzeydoğusunda yoğunlaşan dağlık bölgede çıkan orman yangınlarıyla mücadele etmişti. Ülkede 18 kentte çıkan orman yangınında asker ve sivil olmak üzere en az 70 kişi hayatını kaybetmişti.

Sosyal medyada 11 Ağustos'ta, Larbaa Nath İrathen'deki öfkeli bir grubun, "orman yakma hazırlığındayken yakaladıklarını" iddia ettikleri bir genci linç ederek, yakma anına ilişkin video yayımlanmıştı.

Bunun ardından, Cemal bin İsmail'in daha önce söz konusu bölgede özel bir televizyon kanalına yaptığı ve "yangından zarar görenlere yardım etmek için Ayn ed-Defla'dan Tizi Vizu'ya geldiği" yönündeki açıklamasının yer aldığı görüntüler paylaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yılmaz

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Cezayir'den orman yaktığı iddiasıyla bir gencin öldürülmesi olayının "örgüt" bağlantılı olduğu açıklaması - Haberler
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