Cezaevinden izinli çıktı, kapanmanın ilk gününde sokaklarda hurda topladı
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Cezaevinden izinli çıktı, kapanmanın ilk gününde sokaklarda hurda topladı

Cezaevinden izinli çıktı, kapanmanın ilk gününde sokaklarda hurda topladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

17 gün sürecek olan tam kapanmanın ilk gününde Gaziantep'te vatandaşlar kurallara kısmen uydu.

17 gün sürecek olan tam kapanmanın ilk gününde Gaziantep'te vatandaşlar kurallara kısmen uydu. Cezaevinden izinli çıkan bir kişi ise kapanmanın ilk günü geçimini sağlamak için sokakta hurda topladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı ile Gaziantep'te vatandaşların büyük bir kısmı evde kalmayı tercih ederken, bazı vatandaşlar ise yasaklara rağmen sokaklara çıkmaya devam etti. Kentin yoğun alanlarında dükkanlar kapalı olmasına rağmen vatandaşlar boş sokaklarda dolaştı. Kapanmadan muaf olanlar ise toplu taşıma araçlarını tercih etti.

Cezaevinden izinli çıkıp tam kapanmanın ilk gününde para kazanmak için sokaklarda hurda ve kağıt toplayan Şakir Karadağ, cezaevinden izinli çıktığını, bu yüzden bir işte çalışamadığını söyledi.

Polise yakalandığında cezaevinden izinli çıktığına dair kağıdını gösterdiğini belirten Karadağ, "Sağ olsun polisler işlem yapmıyor. Mahkum olduğum için hurda topluyorum yapacak bir şey yok" dedi. - GAZİANTEP

Cezaevinden izinli çıktı, kapanmanın ilk gününde sokaklarda hurda topladı
Cezaevinden izinli çıktı, kapanmanın ilk gününde sokaklarda hurda topladı
Cezaevinden izinli çıktı, kapanmanın ilk gününde sokaklarda hurda topladı
Cezaevinden izinli çıktı, kapanmanın ilk gününde sokaklarda hurda topladı
Cezaevinden izinli çıktı, kapanmanın ilk gününde sokaklarda hurda topladı
Cezaevinden izinli çıktı, kapanmanın ilk gününde sokaklarda hurda topladı
Cezaevinden izinli çıktı, kapanmanın ilk gününde sokaklarda hurda topladı
Cezaevinden izinli çıktı, kapanmanın ilk gününde sokaklarda hurda topladı
Cezaevinden izinli çıktı, kapanmanın ilk gününde sokaklarda hurda topladı
Cezaevinden izinli çıktı, kapanmanın ilk gününde sokaklarda hurda topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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