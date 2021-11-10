Cezaevi önündeki cinayet davasında karar çıktı

BURSA (DHA) - BURSA'da, 'adam öldürmek' suçunda tutuklanan oğlunu görmek için gittiği cezaevi önünde, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Sadık Çayır cinayetiyle ilgili 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında karar çıktı. Son savunmalarında beraatlerini isteyen tutuklu sanıklardan 2'si ömür boyu, 2'si ise 20'şer yıl hapis cezasına çarptırılırken, 1 tutuksuz sanık ise 5 ay ceza aldı.

Osmangazi ilçesinde, geçen yıl haziran ayında, taksi durağında görev yapanlar ile oto kiralama firması çalışanları arasında araç parkı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada Serdar Umur öldü, 5 kişi de yaralandı. Olay sonrası Ali Can Çayır (28) tutuklandı.

Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü kanaatine vardığı Tolga Ötelaş ve Serkan Bayram'a, 'Tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası verdi. Ardından bu cezayı ömür boyu hapse çevirdi. Aynı suçtan yargılanan Semih Kaya ile Turgut Umur'a ise 20 şer yıl hapis cezası veren heyet, tutuksuz sanık Özgür B.Y.'ye de 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değşitirme' suçundan 5 ay hapis cezası verdi.