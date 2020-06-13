Cezaevi firarisi iki günde 4 kişiyi yaraladı,1 taksi gasbetti, 2 otomobil çaldı
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Cezaevi firarisi iki günde 4 kişiyi yaraladı,1 taksi gasbetti, 2 otomobil çaldı

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki açık ceza infaz kurumundan firar eden mahkum Aydın Ergül, perşembe günü bindiği taksinin şoförünü darbedip, aracı gasbetti.

Cezaevi firarisi iki günde 4 kişiyi yaraladı,1 taksi gasbetti, 2 otomobil çaldı
13.06.2020 22:01 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:21

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki açık ceza infaz kurumundan firar eden mahkum Aydın Ergül, perşembe günü bindiği taksinin şoförünü darbedip, aracı gasbetti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleriyle arasında çıkan kovalamaca sırasında taksiyle 3 işçiye çarpan Ergül, önce yaya sonra çaldığı bir otomobil ile kaçmayı sürdürdü. Ergül bugün, çaldığı başka bir otomobille ekiplerden kaçmaya çalışırken, polis otosuna çarpması sonucu yakalandı.

Hakkında 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aydın Ergül, Nazilli Açık Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Buradan perşembe günü firar eden Ergül, Nazilli'de bir taksiciyle 400 TL karşılığı Muğla'ya gitmek için anlaştı. Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi yol ayrımında taksiyi durduran Ergül, iddiaya göre şoförün boğazına bıçak dayayıp, başına tabancanın kabzasıyla vurarak taksiyi gasbetti. Olayın ardından taksi şoförü, sağlık ve polis ekiplerini arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, taksinin Muğla'nın Menteşe ilçesine gittiğini tespit etti. Yol kontrol noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan Ergül, taksiyle kaçmaya başladı. Karabağlar Yaylası mevkiinde Ergül'ün kullandığı taksi 3 tütün işçisine çarptı. İşçiler yaralanırken, bir ağaç ve büyük bir tabela da hasar gördü. Aydın Ergül taksiyi bırakıp, yaya olarak kaçmaya başlarken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Aydın Ergül, aynı bölgeye yakın bir noktada 48 NC 543 plakalı otomobili çalıp, kaçmayı sürdürdü. Takibini sürdüren polis, otomobili terk edilmiş halde buldu. İHBAR DEĞERLENDİRİLDİ, SABAH BASILAN EV BOŞ ÇIKTIErgün'ü yakalamak için çalışmasını sürdüren polis, sabah saatlerinde gelen Narlı mevkiinde bulunan iki katlı boş bir binaya firarinin eşkaline benzeyen bir kişinin girdiği ihbarını değerlendirdi. İl Emniyeti Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada ev boş çıktı.AKŞAM YAKALANDIAkşam saatlerinde Ergül'ün Karabağlar Yaylası mevkiinde görüldüğü ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis, Ergül'ün bulunduğu yeri tespit etti. Ergül, çaldığı bir başka otomobille kaçmaya çalışırken polis otosuna çarptı. Ergül, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinde bıçak bulunan Ergül, sağlık raporu için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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