Cezaevi firarisi güvercin kümesinde yakalandı
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Cezaevi firarisi güvercin kümesinde yakalandı

Cezaevi firarisi güvercin kümesinde yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, cezaevi firarisi T.T.'yi güvercin kümesinde yakaladı.

Kilis Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, cezaevi firarisi T.T.'yi güvercin kümesinde yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, bir ay önce Kilis Açık Cezaevinden firar eden 'Zerdüşt' lakaplı T.T. (28) JASAT ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan takip neticesinde Çukuroba köyünde bulunan metruk binanın güvercin kümesinde yakalanarak gözaltına alındı. T.T.'nin 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca son dönemlerde meydana gelen birçok hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi. - KİLİS

Cezaevi firarisi güvercin kümesinde yakalandı
Cezaevi firarisi güvercin kümesinde yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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