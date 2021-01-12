Ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalandı
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Ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalandı

12.01.2021 07:53 | Son Güncelleme: 12.01.2021 07:59

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde bir kişi, ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde bir kişi, ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptıkları sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimlerde, Ziya Gökalp Caddesi Kurtuluş Parkı önünden Kızılay istikametine giden Beytullah D. idaresindeki taksiyi durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan taksi yaklaşık 10 metre ileride kontrol noktasında görevli polis memuru tarafından durduruldu.

Araçtan indirilen taksi şoförü Beytullah D, uygulama noktasını fark etmediği için durmadığını belirtirken polis ekipleri, otomobilin iç kısmında yaptıkları aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Ekipler, aracın bagajını açtıkları sırada ise içinden çıkan kişiyi görünce şaşkınlık yaşadı.

Ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalanan şüpheli, üzerinden kimlik çıkmayınca polise önce yanlış isim verdi. Yapılan parmak izi çalışmasında bu kişinin Şenol G. olduğu belirlendi.

Şenol G. ve taksi şoförü Beytullah D, ifadeleri alınmak üzere Çankaya Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliğine götürüldü.

Şenol G'nin ifadesinde Hüseyingazi Mahallesi'nde arkadaşı ile alkol aldığını ve bir süre sonra buradan taksiye binerek Hoşdere Caddesi'ndeki babasının yanına gitmek istediğini, sokağa çıkma kısıtlamasında ceza yememek için aracın bagajına bindiğini, taksi şoförünün de bunu kabul ettiğini söylediği öğrenildi.

Taksi şoförü Beytullah D. ise ifadesinde Şenol G'nin kendisini 5-10 lira fazla veririm diyerek ikna ettiğini söyledi.

Olay yerine çağrılan trafik ekipleri, taksi şoförüne "dur' ikazına uymamaktan", "Emniyet kemeri takmamaktan" dolayı ceza uygulayarak sürücü ehliyetine el koydu ve aracını otoparka çektirdi.

"2 evden hırsızlık", "2 açıktan hırsızlık", "2 iş yerinden ve kurumdan hırsızlık", "2 güveni kötüye kullanma", "kasten yaralama", "görevli memura mukavemet", "kapkaç", "uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullanmaktan" suç kaydı bulunduğu da belirlenen Şenol G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalandı
Ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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