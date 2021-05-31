ÇANAKKALE - "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası"

Çanakkale'de kitap bağışı kampanyasına destek verildi.

Çanakkale'de kitap bağışı kampanyasına destek verildi.

İlk bağışı kızı Nisa Buğlem ile "Sevgi Umut Hikayeleri" ve "Hz. Peygamber" isimli kitaplarla yapan Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, katılımcılara teşekkür etti.

Kampanyanın Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına ilişkin İş Birliği Protokolü" doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirten Karişit, "Bizde bu kampanyaya Çanakkale'den destek veriyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Bağış kampanyasında Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi Müdürü Alper Yancar ile adliye personeli de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay