Çeyrek asırlık park gönüllüsü: Sami Amca
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çeyrek asırlık park gönüllüsü: Sami Amca

- Çeyrek asırlık park gönüllüsü: Sami Amca 25 yıllık park gönüllüsünün adı ölümsüzleşti Buca'nın 25 yıllık park gönüllüsü Sami Güler Mahallesindeki parka 25 yıldır gönüllü olarak bakan Sami Güler'in adı Buca Belediyesi tarafından ölümsüzleştirildi.

27.06.2020 10:02 | Son Güncelleme: 27.06.2020 10:15

- Çeyrek asırlık park gönüllüsü: Sami Amca

25 yıllık park gönüllüsünün adı ölümsüzleşti

Buca'nın 25 yıllık park gönüllüsü Sami Güler

İZMİR - Mahallesindeki parka 25 yıldır gönüllü olarak bakan Sami Güler'in adı Buca Belediyesi tarafından ölümsüzleştirildi. Parka adı verilen Sami Güler, çeyrek asırdır her gün parktaki ağaç ve bitkilerin bakımının yapmanın yanı sıra genç kuşaklara da doğa sevgisi aşılıyor.

Kentteki parkların korunması için Gönüllü Park Görevlisi projesini hayata geçiren Buca Belediyesi, 25 yıllık park gönüllüsü Sami Güler'in adını ölümsüzleştirildi. Ufuk Mahallesi 1012 sokakta 50 yıldır ikamet eden Sami Güler, 1995 yılında mahallesine yapılan parkın gönüllü olarak bakımını yaptı. Çeyrek asırlık hizmetten dolayı teşekkür plaketi veren Buca Belediyesi meclis kararıyla, parka Güler Parkı adını verdi.

25 yıldır her gün bakım yapıyor

Mahallenin Sami Amca'sı olarak gönüllere taht kuran Sami Güler, 25 yıl boyunca güne parktaki ağaçların bakımını yaparak başladı. Parka dikilen her ağacı çocuğu gibi büyüten Güler, ağaçlardan bordür taşların boyanmasına kadar her şeyi üstlenerek görevini yapmaya devam ediyor.

"Ben, 'bu parkın kıymetini bilmiyorlar' dedirtmem"

Parka adının verilmesinden duyduğu mutluluğu, "Dünyalar benim oldu. Ben yeniden dünyaya geldim" sözleriyle dile getiren Güler, çeyrek asırlık öyküsünü şu sözlerle anlattı: "1970 senesinden beri buradayım. Bir milletin temiz olması, evinden belli olur. Bu bahçe de benim evimin içi gibi. Bizim parkımız çirkin olursa, pis olursa doğru olmaz. Ben, 'bu parkın kıymetini bilmiyorlar' dedirtmem. 25 sene önce bu park yapıldı. Bir vatandaşlık görevi olarak bu parktaki ağaçları saydım; 'Allah izin verirse ben bu ağaçları büyütürüm' dedim. Her ağacı tek tek kontrol ederim. Bu park benim için çocuk yetiştirmek gibi. Onlar büyüdükçe ben mutlu oluyorum."

Çocuklara yeşil sevgisi aşılıyor

Gözü gibi baktığı parkta oynayan çocuklarla da eğitici bir şekilde konuşarak doğa sevgisini aşılayan Güler, mahallelinin de gurur kaynağı oldu. Tüm Bucalılara çağrı yapan Güler, "Ağaçlar insanın en büyük nimetidir. Bizlere nefes verir. Yeter ki parklarımızın kıymetini bilelim. Yeter ki halk arasında parklara çöplük gibi davranmayalım" dedi.

Çeyrek asırlık park gönüllüsü: Sami Amca

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak Haber
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti Haber
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı Haber
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı Haber
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez Haber
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi Haber
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı
Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Kanala atılan telefondan kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü çıktı
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni
Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeçler, artık ihracat ürünü oldu
Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeçler, artık ihracat ürünü oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Dilan Çiçek Deniz
Spor Can Bartu Caner Erkin Yılmaz Vural Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Deprem
Şu an buradasınız: Çeyrek asırlık park gönüllüsü: Sami Amca - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 11:09:37. #1.15#
title