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Kızılcahamam'da başıboş sokak köpekleri ile ayıların kavgası kamerada

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başıboş sokak köpekleri ile ayılar arasında kavga yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başıboş sokak köpekleri ile ayılar kavga etti. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkında başıboş sokak köpekleri ile ayılar kavga etti. Köpekler ayıların etrafını sararken, ayılar kendilerini korumaya çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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