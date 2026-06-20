Kızılcahamam'da başıboş sokak köpekleri ile ayıların kavgası kamerada
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başıboş sokak köpekleri ile ayılar arasında kavga yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başıboş sokak köpekleri ile ayılar kavga etti. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkında başıboş sokak köpekleri ile ayılar kavga etti. Köpekler ayıların etrafını sararken, ayılar kendilerini korumaya çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı