Ceylan Önkol kimdir? Ceylan Önkol nasıl öldü? Ceylan Önkol ne zaman öldü? Ceylan Önkol davası ne oldu?

28 tarihinde gerçekleşen ve evinden 200 metre uzaklaştığı sırada kaynağı belirsiz bir patlama sonucu 12 yaşında hayata gözlerini yuman Ceylan Önkol kimdir? Ceylan Önkol nasıl öldü?

28 Eylül 2009 günü Lice'nin Şenlik Köyü'nün Hambaz mezrasında hayvan otlatmaya çıkan 12 yaşındaki Ceylan Önkol, Tapantepe Karakolu'dan atıldığı ileri sürülen havan topu mermisinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Peki, Ceylan Önkol davası ne oldu? Ceylan Önkol nasıl öldü?

CEYLAN ÖNKOL KİMDİR?

Ceylan Önkol, Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Şenlik köyünde 10 yıl önce koyun otlatırken havan topunun patlaması sonucu hayatını kaybetti. 12 yaşında olan Ceylan Önkol'un cansız bedenini ailesi otopsi için götürdü. İlk günden itibaren çok konuşulan olayın sonucu ne oldu?

CEYLAN ÖNKOL NASIL ÖLDÜ?

Ceylan Önkol'un ölümü, 28 Eylül 2009 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Şenlik Köyü'nde koyun otlatmak için çıktığı evinden 200 metre uzaklaştığı sırada kaynağı belirsiz bir patlama sonucu 12 yaşındaki Ceylan Önkol'un hayatını kaybetmesi olayıdır. İlk günlerde olayın, Tapantepe Karakolu'dan atıldığı ileri sürülen havan topu mermisinin patlaması sonucu gerçekleştiği düşünülmüştür. Ancak 16 Ekim'de yayınlanan adlî tıp raporuna göre Ceylan, kırsal arazideki patlamamış bir havan topu mermisine elindeki metal tahra aleti ile vurmuş ve merminin patlamasına sebebiyet vermiştir.

CEYLAN ÖNKOL DAVASI NE OLDU?

Davaya gizlilik kararı getirildi. Soruşturmadaki gizlilik kararının kaldırılması için yapılan başvuru, 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 14 Ekim'de reddedildi. Bununla birlikte bilirkişi raporunun tamamlanması nedeniyle Lice Cumhuriyet Savcılığı'nın başvurusu üzerine iki gün sonra gizlilik kararı kaldırıldı. DTP Milletvekili Selahattin Demirtaş, 'görevini kötüye kullandığı ve suç delillerini kararttığı' iddiasıyla savcı Çolak hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, Çolak hakkında inceleme başlattı. Lice Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kamil Çolak'ı olay yerine götürmeleri gerekirken güvenli bölge olmadığı gerekçesiyle götürmeyen Lice'deki jandarmalar hakkında 'adlî görevi yerine getirmeme' iddiasıyla 25 Ekim 2009'da soruşturma açıldı. 4 Nisan 2013'te bu soruşturma, 'suçun unsurlarının oluştuğuna dair delil bulunmadığı' gerekçesiyle takipliksizlikle sonuçlandı.30 Nisan 2014'te soruşturmayı yürüten Lice Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyadaki kanıt ve raporların faillerin tespiti için yetersiz olduğuna kanaat getirmiş ve dosya için "Daimi arama kararı" verdi.Ceylan Önkol'un öldürülmesiyle ilgili olarak Türkiye'de hala dava açılmamıştır.

2010 yılında Önkol ailesinin avukatları, soruşturma devam ederken dosya hakkında alınan gizlilik kararına yaptıkları tüm itirazlar reddedildiği için AİHM'e başvurmuştur. Mayıs 2012 yılında ise soruşturmanın etkin ve tarafsız yürütülmemesi, soruşturmanın derinleştirilmesine yönelik talepler reddedildiği ve aradan geçen süreye rağmen dava açılmaması ve şüphelilerin bulunmaması nedeniyle tekrar AİHM'e başvurulmuştur. 2017 yılında, Önkol ailesinin Ceylan Önkol'un ölümüyle ilgili yargı sürecinde etkin soruşturma yapılmadığı ve AİHS'in yaşam hakkını düzenleyen 2. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı başvuruda AİHM, her iki konuda da Türkiye'nin ihlalde bulunmadığına karar vermiştir.