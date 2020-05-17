Ceylan'dan yeni türkü
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Ceylan'dan yeni türkü

Ünlü sanatçı Ceylan YouTube'daki Ceylan Müzik kanalında ikinci eser olarak "Ne Feryad Edersin Divane Bülbül" türküsü yayınladı. Ceylan "Ne Feryad Edersin Divane Bülbül" türküsünün tanıtım fotoğrafları için ünlü marka danışmanı Selim Akar'ın objektifine tasarım çizmeleri ve jean tulumu ile modern tarzı ile poz verdi.

Ceylan'dan yeni türkü
17.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:15

Tasarım botları ve kot tulumu New York'tan Selim Akar tarafından satın alınan Ceylan'ın yeni tarzı hakkında hayranları Türkü Elazığ'dan, stil New York'tan yorumları yaptı. Son zamanlarda oyunculardaki Jean tulum modası& ; & ;hakkında& ; Ceylan; herkese çok yakışmış ama ben bu fotoğrafları 4 ay önce çektim dedi. Ceylan& ; çıkacak tartışmalara önden açıklık getirmiş oldu.

Kaynak: Snob Magazin

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